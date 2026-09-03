Exconductor de Canal 10 se sumó a "Poné Play" y así lo recibió el Tío Aldo: "Es un prócer del espectáculo"

Daniel K regresó a la televisión abierta, pero esta vez por Canal 12. El artista, que venía de conducir La Voz Kids en Canal 10, debutó como "capitán" de uno de los equipos de Poné Play, el programa de entretenimiento que estrenó su nueva temporada y se emite los miércoles a las 21.15.

Al darle la bienvenida, Pablo Fabregat, caracterizado como El Tío Aldo, destacó especialmente el vínculo de Daniel K con Canal 12 y recordó que allí dio sus primeros pasos en la televisión.

"Es un placer recibirlo en la casa que cobijó su primera puerta en la televisión abierta. El gran Daniel K", exclamó el conductor al presentarlo.

Con el humor característico del personaje, El Tío Aldo también hizo referencia al reciente paso del mago por la televisión argentina. "Hace una semana estaba con Pergolini peinando la calle Corrientes y ha vuelto al barro, como debe ser, que es el Uruguay", dijo.

En la vecina orilla, Daniel K participó como invitado de Otro día perdido y, con el permiso de Soy Rada, el mago anfitrión, realizó un truco que sorprendió hasta al propio Mario Pergolini.

"Es un placer volver a La Tele. De Pergolini al Tío Aldo, es esto nada más”, saludó Daniel K mientras hacía un gesto con las manos para dar a entender que ambos conductores están a la par. Ante la comparación, el conductor acotó: "¡Pobre Pergolini!". Sin embargo, Daniel K redobló la apuesta y aseguró que su paso por la pantalla porteña le había servido para "prepararse" para este nuevo rol en el programa de Canal 12. "Igual tengo mucho miedo", reconoció.

Daniel K. Foto: Difusión.

El Tío Aldo volvió a tomar la palabra para definir al mago como "un fenómeno, claramente un prócer del espectáculo nacional", y anunció que estará "capitaneando" el equipo rojo.

Por otra parte, también debutó como capitana del equipo verde Karina Vignola, a quien ya se había podido ver este año en la pantalla de Teledoce como parte de La Máscara. "Estoy agradecida y muy feliz. Vengo a divertirme", adelantó la comunicadora, que ya había formado parte del ciclo pero en calidad de participante.

Esta vez, al igual que Daniel K, Vignola tendrá un nuevo rol: ambos serán quienes encabecen sus respectivos equipos en las distintas dinámicas y juegos que propone el ya clásico Poné Play.