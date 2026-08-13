El famoso uruguayo que puso US$ 1.674 en juego al aire y dejó mudo a Mario Pergolini: mirá el video

Daniel K llevó su magia a la televisión argentina y terminó dejando sin palabras a Mario Pergolini. El mago uruguayo fue invitado a Otro día perdido, el late night que conduce el histórico comunicador por Canal 13 y que en Uruguay se emite por Canal 4, y protagonizó un truco que tuvo dólares, sobres y un final inesperado.

Daniel K llegó al programa como invitado junto al actor Felipe Colombo y, antes de hacer su intervención, pidió permiso a su colega y amigo Agustín Aristarán, Soy Rada, frontman del ciclo y habitual encargado de sorprender a los invitados con sus trucos.

“No te quiero pedir porque acá hay un mago”, arrancó Pergolini, aunque enseguida quiso saber si el uruguayo había llevado “alguna cosita” preparada.

“Tengo un poco de miedo, si me da permiso”, respondió Daniel K mientras señalaba a Rada. La respuesta de su colega fue contundente: “Pero hacé lo que quieras, por favor”.

Daniel explicó entonces que sabía que ellos disfrutaban especialmente de la magia de cerca que suele hacer Rada en Otro día perdido. “En Uruguay se ve muchísimo el programa y cuando voy a los shows me dicen: ‘Esto lo hizo Rada la semana pasada’”, comentó.

Para hacer su truco necesitaba estar entre el público, por lo que se levantó y fue a buscar a cuatro personas de la tribuna. “No sean tímidos”, los alentó mientras los invitaba a participar.

Entonces llegó la primera sorpresa: anunció que les regalaría dinero y que ellos mismos iban a elegir la cifra. Los participantes marcaron tres números en sus teléfonos y Daniel K mostró en la calculadora la suma que estaba en juego: US$ 1.674.

Soy Rada, Daniel K y Mario Pergolini en "Otro día perdido". Foto: @danielkmagia

“¿Están nerviosos? Yo también”, bromeó mientras tenía cinco sobres en sus manos. “Uno tiene premio. 1674 dólares en juego”, anunció.

Los sobres tenían distintas inscripciones: “no lo sé”, “elígeme”, “me da lo mismo”, “este no” y “el otro voy a tener suerte”. Los cuatro participantes eligieron uno cada uno y Daniel K se quedó con el único que había quedado afuera: “me da lo mismo”.

Evelyn Botto quedó como testigo y el mago les preguntó a los participantes si querían cambiar sus sobres. Ninguno aceptó. Entonces llegó el momento de abrirlos.

Les pidió que descubrieran solamente el primer pliego de cada papel. Si aparecía un símbolo de dinero, esa persona se quedaba con los US$ 1.674. Pero ninguno lo tenía.

La cifra quedó, en principio, en manos del propio Daniel K. “Ustedes eligieron. Mirá qué casualidad. Qué lástima”, dijo mientras mostraba su papel con el signo de dinero. “Qué picardía”, reaccionaron desde el estudio.

Pero el truco todavía tenía una segunda parte. Daniel explicó que había una persona que debía leer lo que aparecía en el papel y cumplir con lo que decía: “La persona que lea este mensaje deberá pagarle a Daniel K 1674 dólares”.

La reacción de Pergolini fue inmediata. “Muy bien”, aplaudió el conductor, todavía sorprendido.

Faltaba la última revelación. Cuando cada participante dio vuelta su papel, aparecieron, en orden, los números que formaban exactamente la cifra que Daniel había anunciado al principio: 1, 6, 7 y 4.

Así, los US$ 1.674 no habían aparecido por casualidad. La cifra había estado predeterminada en cada uno de los papeles que terminaron en manos del público. El truco cerró con un aplauso general y con Pergolini visiblemente sorprendido por el resultado.

Horas después, Daniel K compartió en Instagram un carrusel con imágenes de su participación y agradeció al equipo del programa por la invitación y el recibimiento.

También destacó especialmente a Pergolini, a quien dijo admirar “desde hace años como comunicador”, y valoró sus palabras sobre su trabajo. “Son de esas cosas que uno guarda y valora especialmente”, escribió.

Además, tuvo un agradecimiento especial para Rada, con quien mantiene una amistad de muchos años y a quien reconoció por su generosidad al permitirle compartir un espacio de magia en su programa.

El mago aseguró además que quedó sorprendido por la repercusión que tuvo su participación tanto en Uruguay como en Argentina y celebró el regreso de formatos televisivos que, según dijo, están hechos “con tanto amor”.

La experiencia significó para Daniel K una nueva oportunidad de llevar su trabajo al otro lado del Río de la Plata y, esta vez, hacerlo frente a uno de los comunicadores que más admira.