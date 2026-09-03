“Es absolutamente falso”: el descargo de Victoria Rodríguez por videos creados con IA que usan su imagen

Las estafas realizadas con inteligencia artificial suman una nueva modalidad: el uso de imágenes y voces de figuras de los medios para promocionar productos o tratamientos que nunca recomendaron. Los videos pueden resultar convincentes y llevar a las personas a creer que una celebridad, un médico o un comunicador respalda un producto, con el riesgo de que terminen siendo estafados recurriendo a soluciones que no existen.

Ese es el caso que denunció Victoria Rodríguez, quien advirtió en un posteo en sus redes sobre la circulación de videos falsos en los que utilizan su imagen, generada o manipulada mediante inteligencia artificial, para promocionar supuestos productos contra los dolores articulares y el dolor crónico. La conductora de Esta boca es mía también señaló que en esas publicaciones aparece la imagen del doctor Roberto Canessa.

“No estaba muy segura si iba a grabar este video, pero me decidí”, comienza Rodríguez en el video que publicó en sus redes sociales. Acto seguido, en el video publicado con el título “Por favor repostear”, explicó el motivo de sus dudas.

“Vieron que hoy utilizan imágenes con IA (Inteligencia Artificial) de personas públicas en todas partes. Y yo ya había pasado por eso de que usaran mi imagen para vender pavadas, desde una receta de la juventud, cosas ridículas. Pero la cosa cambió de tono y por eso me decidí a grabar esto cuando me entero que además están usando mi imagen, unos chantas, para los dolores articulares, para el dolor crónico, etc. Y además usan incluso la imagen del doctor Canessa”, explicó.

“Entonces ayer salgo del canal y había un señor mayor que, pobre, me contó que venía de lejos y se había tomado la molestia de venir para hablar directamente conmigo porque su señora estaba padeciendo terriblemente de muchos dolores, había visto mi video y quería saber de primera fuente qué era el remedio este maravilloso, o la receta que vendía”, comentó.

Victoria Rodríguez en "Esta boca es mía". Foto: Archivo. Foto: Captura Teledoce.

“Me partió el alma, porque te das cuenta, esta gente estafadora juega hasta con el dolor de las personas. No les importa nada. Yo sí estuve, hace unas semanas haciendo la denuncia —mientras muestra capturas de chats que ha recibido de personas que le han escrito por las redes sociales— por estas estafas con videos falsos en el departamento de Cibercrimen del Ministerio del Interior. Pero hay que ver qué trámite se le puede dar al tema. Capaz que estos estafadores están en Corea. O sea, el curso de la investigación irá por un lado. Lo que para mí es reimportante y por eso hoy estoy haciendo este video, es que por favor, cuantas más personas sepan que este video es falso, mejor. Porque de verdad, están jugando con el dolor de las personas”, dijo.

“Nunca pido este favor, pero hoy sí, necesito que esto se viralice, que reposten este video para que la gente sepa que esto que salgo vendiendo por allí es absolutamente falso, que es una estafa. No existe esta empresa, esta industria ni esta receta. Son estafadores que vaya uno a saber dónde están utilizando mi imagen, la del doctor Canessa, de manera absolutamente ilegal, con Inteligencia Artificial. Espero que no haya más gente cayendo en la garra de estos estafadores y que no haya más gente albergando esperanzas de que se les va a ir el dolor con este producto que no existe”, agregó la también artista, actriz y comunicadora.