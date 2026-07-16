Entre lágrimas y champagne, Cami Rajchmann celebró que cumplió el sueño de su vida: "Mariposas en la panza"

Camila Rajchman atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y decidió compartirlo con sus seguidores. A través de un emotivo reel y una serie de historias en Instagram, la cantante e influencer anunció que cumplió uno de sus mayores sueños: comprarse su primera casa.

"Me compré un sueño, lo deseé tanto que no puedo creeeeer que ahora sea realidad", escribió para acompañar un video en el que resumió el proceso que la llevó a concretar este importante paso.

El reel comienza con Rajchman firmando la documentación de la compra. "¿Cómo es posible que un garabato me genere tantas mariposas en la panza?", dice mientras recibe las llaves de su nuevo hogar. "Es un hecho. Acabo de hacer realidad un sueño, uno de los más grandes de mi vida", agrega, mientras las imágenes muestran el abrazo y la emoción compartida con sus padres.

La exintegrante de Rombai confesó que durante mucho tiempo imaginó cómo sería ese momento, aunque aseguró que el camino estuvo lejos de ser sencillo.

"No voy a romantizar algo que llegó con esfuerzo y dedicación. Me quitó el sueño, me frustré, sentí que no iba a llegar más", expresó, mientras en el video aparecen distintas postales de ella llorando durante el proceso.

Según contó, fueron años de trabajo y de tomar decisiones pensando en ese objetivo. "Me compré mi primera casa. Y aunque suene raro decirlo, representa mucho más que un lugar físico; me representa a mí", reflexionó.

Cami Rajchman firmando la compra de su apartamento junto a sus padres. Foto: @camilaraj

Rajchman también habló de una decisión muy personal. Contó que, aunque nunca imaginó que daría ese paso sola, hoy siente que ese era su camino. "Yo quería un hogar. Jamás imaginé que a los 30 iba a tomar esta decisión solita, pero es mi elección hoy. Me elijo a mí. Una vez más me demuestro que no necesito de nadie para llegar adonde quiero estar", sostuvo.

La cantante explicó que más que comprar un apartamento, sintió que estaba construyendo un espacio para crecer y proyectarse.

"Al final, los sueños mutan, cambian, pero se cumplen cuando uno los construye con paciencia, trabajo, ilusión y también con muchísimo miedo", afirmó antes de cerrar con un mensaje dedicado a quienes atraviesan un momento de incertidumbre.

"Ojalá que si alguien necesitaba escuchar estas palabras, hoy se quede con una sola cosa: que los sueños que hoy parecen imposibles pueden ser exactamente lo que te impulse a lograrlos", concluyó.

Además del reel, Rajchman compartió varias historias mostrando el detrás de escena de la compra. Explicó que había grabado algunos videos tiempo atrás, pero que necesitaba procesar internamente el momento antes de hacerlo público.

"Estoy muy emocionada, es que me estoy comprando mi apartamento", decía entre lágrimas en una de esas grabaciones.

También contó que firmó el boleto de reserva en mayo, acompañada por una de sus hermanas, mientras que el día en que finalmente se convirtió en propietaria estuvo junto a sus padres.

El festejo no tardó en llegar. En otro video se la ve descorchando una botella de champagne al mejor estilo de un podio de Fórmula 1. "El festejo se me fue de las manos", escribió entre risas.

La seguidilla de publicaciones terminó con un video bailando "Dancing Queen", donde dejó en claro que quería disfrutar el momento antes de responder consultas de sus seguidores. "Les diría que respondo preguntas, pero les mentiría porque solo quiero disfrutar de este logro inmenso conmigo misma", comentó.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y superó los 6.400 "me gusta". Entre quienes celebraron el logro estuvieron su excompañero de Rombai, Fer Vázquez, además de Agus Mor, Lucía Rodríguez, Agus Giovio, Claudia Fernández y otros colegas y amigos del medio.