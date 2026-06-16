El video del conmovedor homenaje de la comparsa Valores a Fernando Tetes tras la pérdida de su pequeño hijo

Una desgarradora noticia sacudió al ambiente de los medios y la cultura uruguaya la semana pasada: el fallecimiento de Alfonso, el hijo recién nacido del periodista Fernando Tetes y su compañera Clara. El pequeño tenía apenas 10 días de vida.

Desde que se conoció la triste noticia, colegas, amigos y figuras de los medios se volcaron a las redes sociales para acompañar al comunicador con mensajes de cariño y solidaridad. Cuentas especializadas como Momo Virtual, además de periodistas, artistas y referentes del ámbito carnavalero, expresaron públicamente sus condolencias a la familia.

Un día después, el propio Tetes utilizó su cuenta de X para agradecer las innumerables muestras de afecto que recibió.

"Recién abro el teléfono y estoy abrumadamente agradecido por tantos mensajes. Muchísimos más de los que imaginamos", escribió. Luego agregó que intentaría responder personalmente a cada una de las personas que se habían tomado un momento para acompañarlo. "Alfonso vino a detenernos el mundo y repensar el amor. Gracias eternas e infinitas", expresó.

Horas más tarde volvió a referirse a la ola de apoyo recibida con otra reflexión que conmovió a sus seguidores. "Estoy hermosamente apabullado. Nunca imaginé esto. Alfonso nos sigue enseñando por dónde va la vida", escribió.

El fin de semana, el periodista recibió además un homenaje muy especial de parte de Valores, la comparsa que integra desde hace cuatro años y con la que ha participado en reiteradas ocasiones de las Llamadas.

Durante una de sus salidas, el conjunto realizó un minuto de silencio en memoria de Alfonso y también de Marisa, la madre de Héctor Sega, integrante de la agrupación. El gesto se repitió antes de la primera y la segunda pasada.

Pero no fue la única demostración de afecto. A través de sus redes sociales, la comparsa compartió un emotivo video en blanco y negro donde se veía a la cuerda de tambores tocando entre el público en Barrio Sur. Junto a las imágenes escribieron: "Esta salida es para Alfonso y también para la mamá de Héctor Sega".

La publicación no pasó inadvertida para Tetes, quien reaccionó con un mensaje cargado de emoción. Compartió imágenes de sus compañeros calentando las lonjas en la calle y escribió: "Gracias familia. Que vivan siempre los Valores. Que sane siempre el candombe". La comparsa respondió con un sentido: "Arriba hermano".

Por su parte, Héctor Sega también agradeció públicamente el homenaje y destacó la importancia que tiene el colectivo para quienes lo integran. "Es un honor para mí formar parte de este espacio", expresó.

Tetes aprovechó entonces para dedicarle unas palabras a su compañero en medio de un momento especialmente difícil para ambos. "Te abrazo fuerte Héctor. Es un honor ser parte de esta familia. Agradecidos eternamente", escribió.

El vínculo del periodista con Valores va mucho más allá de una participación ocasional. En distintas oportunidades ha contado que su acercamiento al candombe nació gracias a referentes que le enseñaron sobre la cultura afro y que encontró en la comparsa un espacio de pertenencia, amistad y aprendizaje.

"En Valores vivo y viví momentos increíbles", escribió meses atrás al recordar su recorrido en el conjunto, donde desfiló junto a amigos y familiares, y donde incluso protagonizó reencuentros importantes de su vida personal.

Por eso, en medio del dolor más profundo, el homenaje de sus compañeros tuvo para el periodista un significado especial: el abrazo de una familia elegida que lo acompañó a través del candombe.