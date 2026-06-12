El emotivo mensaje de Fernando Tetes tras la muerte de su hijo: "Alfonso vino a detenernos el mundo"

Este jueves, se conoció el fallecimiento de Alfonso Tetes, el pequeño hijo del periodista, conductor y gestor cultural Fernando Tetes y su compañera Clara. El bebé tenía apenas 10 días de vida, y la noticia dejó en luto a los medios de comunicación.

La triste noticia se conoció en la mañana del jueves 11 de junio, y rápidamente periodistas, amigos y colegas de la televisión, la radio y el Carnaval publicaron mensajes en las redes sociales, abrazando a Tetes y su pareja en el difícil momento. Alfonso había nacido el pasado 31 de mayo y su inesperada pérdida generó una profunda consternación en su entorno de trabajo y la comunidad periodística.

A raíz del deceso, diversos colegas de los medios y múltiples espacios vinculados a la difusión del Carnaval uruguayo, ámbito en el que Tetes cuenta con una extensa y destacada trayectoria, manifestaron de inmediato su pesar y solidaridad con la familia. "Abrazo apretadísimo a Fernando Tetes y su familia por el fallecimiento de su hijito Alfonso", publicó por ejemplo el sitio Momo Virtual, al igual que agrupaciones del Concurso Oficial. También Daecpu emitió un comunicado por la pérdida. "Desde Daecpu extendemos nuestro saludo a Fernando Tetes y su familia por esta terrible pérdida", publicó la cuenta de los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay en Instagram.

Fernando Tetes. Foto: Archivo. Foto: captura

Este viernes, Tetes hizo una publicación en X donde agradeció los mensajes recibidos de colegas y amigos. "Recién abro el teléfono y estoy abrumadamente agradecido por tantos mensajes. Muchísimos más de los que imaginamos", escribió Tetes en la publicación.

Recién abro el teléfono y estoy abrumadamente agradecido por tantos mensajes. Muchísimos más de los que imaginamos. Voy a agradecer uno a uno la generosidad de haber pensado un momento en nosotros. Alfonso vino a detenernos el mundo y repensar el amor. Gracias eternas e infinitas — Fernando Tetes (@FernandoTetes) June 12, 2026

"Voy a agradecer uno a uno la generosidad de haber pensado un momento en nosotros. Alfonso vino a detenernos el mundo y repensar el amor. Gracias eternas e infinitas", cerró el periodista en sus redes sociales.

Ese mensaje de agradecimiento volvió a tener como respuesta una multitud de saludos y abrazos para el comunicador y su familia de parte de sus seguidores en X.