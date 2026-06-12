La viuda del Indio Solari publicó un conmovedor video de agradecimiento tras la muerte del músico: "Los amamos"

Tras una multitudinaria despedida que conmovió a la sociedad argentina, Virginia Mones Ruiz, gran amor del Indio Solari, dejó un sentido mensaje en las redes sociales de parte de ella y de su hijo Bruno. En un detallado listado, brindó los nombres de todos aquellos que acompañaron a la familia a transitar el difícil momento.

“A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes. A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, qué decirles, ustedes saben”, enumeró “Viru”, como la llamaba cariñosamente Solari. Y agregó: “A nuestros queridos vecinos del barrio que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida”.

También le dedicó unas emotivas palabras a los fanáticos del artista que generó una revolución en la música popular local con sus bandas Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. “A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmesurable”, señaló, notablemente conmovida.

“Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, cerró el video.

También agradeció a políticos: “Máximo (Kirchner), Facu (Tignanelli), Joaco y Wado (de Pedro), a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”. Incluyó también “a nuestro gobernador Axel (Kicillof)”.

En el final, en un texto encabezado “Especial gratitud para” que recorre la pantalla como si se tratase de créditos, aclara: ”Producción General de la Despedida/ La Cámpora".

La historia de amor del Indio Solari y su mujer

Virginia Mones Ruiz, “Viru”, “Viruta” o “La Flaca”, como le decía afectuosamente el Indio Solari a su mujer, su gran amor, que conoció a principios de 1981 y se convirtió en su sostén, su compañera incondicional y cómplice absoluta hasta sus últimos días. Juntos -y unidos- se mantuvieron alejados del ruido mediático, especialmente tras el nacimiento de su hijo Bruno, en febrero de 2000, y resguardaron la intimidad de su relación y de su vida familiar en la calma de su hogar.

“Nos conocimos promediando el verano del año ’81. Años después, cuando escuché por primera vez ‘Me quedo contigo’, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo...Feliz día a los que tienen un amor para cantarle, y a los que no, sigan preparándose para cuando llegue”, escribió Virginia en su cuenta de Instagram el 14 de febrero de 2021 por el Día de los Enamorados, en una de las escasas declaraciones públicas de la mujer del Indio. La pareja se casó en 1988.

“Virginia era amiga del secundario de la mujer del Mufercho [Sergio Martínez, el primer maestro de ceremonias y monologuista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota]. Nos cruzamos en La Plata, en lo de mi amigo Piti. Acababa de terminar la experiencia del Alex en la costa y volví a La Plata sin un mango. Me quedé en lo de Piti y ahí encontré a la Flaca. Nos ligamos el mismo día en que nos conocimos“, relató el cantante en su autobiografía oficial Recuerdos que mienten un poco (2019), de Editorial Sudamericana, escrito a partir de sus entrevistas con el periodista Marcelo Figueras.

“Con Virginia anduvimos un tiempo saltando de casa en casa. Nuestros libros y nuestros discos iban quedando atrás, en compensación por la hospitalidad. Íbamos livianitos de cosas”, contó en sus memorias sobre los primeros años de la pareja, antes de la explosión de la banda.

Indio Solari. Foto: Luis Abdala / AFP.

“Terminamos en una casa de la familia de la Flaca, arreglando una especie de galpón que tenía atrás. Lo pintamos con cal, sacamos todo a la mierda, limpiamos... Virginia le dijo a su hermano de quedarnos un tiempito, hasta que ella o yo consiguiésemos un poco de tarasca. Y el hermano le dice: ‘Pero si estoy solo en la casa. ¿Para qué se van a quedar en el galpón?’. La cuestión es que anduvimos como chanchos con el hermano de Virginia, con quien teníamos una sintonía grande. ¡Pensar que casi entro a trabajar en una oficina en esa época!“, reveló durante sus conversaciones con el periodista.

Incluso, el Indio detalló que era su mujer la encargada de cortarle el pelo para darle un aspecto prolijo mientras el artista se desempeñaba como secretario de un hogar de niños en Once, sobre la calle La Rioja (Buenos Aires), del cual su hermano era el director. “Todavía no me había rapado porque me daba vergüenza. Prácticamente no tenía pelo, Virginia me lo cortaba muy cortito y así encajaba mejor con el look semiformal del secretario del Hogar de Niños". Ella, por su parte, se desempeñaba como bibliotecaria del colegio que tenía ese mismo hogar.

Aliada ideal en todas sus aventuras, también fue Virginia quien lo alentó a dejar ese trabajo para priorizar su camino musical: “Ella me decía: ‘Te estás haciendo mala sangre, ganás más durante los fines de semana. ¡Se te está agriando el espíritu!’. Y yo sabía que, si dejaba el hogar, podía dedicarme a Patricio Rey y hacer cosas que, hasta entonces, solo hacía a las apuradas".

La Nación/GDA