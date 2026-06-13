"Hermosamente apabullado": el conmovedor mensaje de Fernando Tetes para agradecer el apoyo tras perder a su hijo

Este viernes, Fernando Tetes publicó una serie de mensajes en su cuenta de X para agradecer las numerosas muestras de apoyo que recibió tras la muerte de Alfonso, su hijo, nacido el pasado 31 de mayo.

La noticia se conoció en la mañana del jueves y, un día después, el periodista compartió un sentido mensaje dirigido a quienes lo acompañaron durante estas horas difíciles. "Recién abro el teléfono y estoy abrumadamente agradecido por tantos mensajes. Muchísimos más de los que imaginamos", escribió.

"Voy a agradecer uno a uno la generosidad de haber pensado un momento en nosotros. Alfonso vino a detenernos el mundo y repensar el amor. Gracias eternas e infinitas", agregó.

Y, tal como anunció, durante la jornada respondió personalmente a varios de los mensajes que recibió de amigos, colegas y figuras públicas. Entre ellos estuvo el músico Alejandro Spuntone, quien le escribió: "Detener el mundo y repensar el amor. Querido Fer y Clara, ya Alfonso los hizo mejores. Abrazo gigante".

Detener el mundo y repensar el amor.

Querido Fer y Clara, ya Alfonso los hizo mejores.

Abrazo gigante https://t.co/lgZ8KLn2pw — Ale Spuntone (@AleSpuntone) June 12, 2026

La respuesta de Tetes dejó además una referencia a la historia de amor que comparte con Clara, su pareja. "Gracias, Ale. Por esto, por aquello, por los abrazos y tus palabras en la despedida. Gracias por tanto. Sabés que también este amor nació hace 10 años escuchándote en un bar. La vida también es esto, además de bella", expresó.

El periodista también recibió mensajes de apoyo de colegas como Magdalena Prado, Jaime Clara, Carlos Muñoz, Gustavo Ricci y Sergio Gorzy. A este último le respondió: "Abrazo enorme, Sergio. Millones de gracias por tomarte este momento. Lo valoro de sobremanera".

Entre las numerosas interacciones hubo una que motivó una de las reflexiones más conmovedoras de la jornada. "Una locura de amor hermoso. No estoy pudiendo, pero intento responder a todos por haberse tomado un segundo en pensarnos. Estoy hermosamente apabullado. Nunca imaginé esto. Alfonso nos sigue enseñando por dónde va la vida. Gracias infinitas", escribió.

Una locura de amor hermoso. No estoy pudiendo pero intento responder a todos por haberse tomado un segundo en pensarnos. Estoy hermosamente apabullado. Nunca imaginé esto. Alfonso no sigue enseñando por donde va la vida. Gracias infinitas — Fernando Tetes (@FernandoTetes) June 12, 2026

Los servicios fúnebres para despedir a Alfonso se llevaron a cabo el jueves a la tarde en la empresa Forestier Posse.