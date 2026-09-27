El conmovedor mensaje de la expareja de Oscar González Oro para despedirlo tras su muerte en Punta del Este

La muerte de Oscar González Oro, ocurrida este jueves 25 de en Punta del Este, generó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos y figuras de los medios de comunicación. El reconocido periodista y conductor argentino tenía 74 años y desde hacía tiempo había elegido Uruguay como lugar de residencia.

Entre los mensajes que se conocieron luego de su fallecimiento estuvo el de Mauro Francisco, actor y modelo argentino que mantuvo una relación sentimental con González Oro años atrás.

Francisco acudió a sus historias de Instagram para despedir al comunicador con una imagen de los tiempos en que estaban juntos. En la fotografía se los ve abrazados y sonrientes. “Volá alto, negrito”, escribió sobre la postal, que acompañó con un corazón rojo y el emoji de las manos en oración.

La publicación fue una de las tantas expresiones de afecto que aparecieron en las horas posteriores a conocerse la muerte de González Oro, una de las voces emblemáticas de la radio argentina y quien en sus últimos años había establecido un fuerte vínculo con Uruguay.

González Oro y Mauro Francisco.

La historia de amor de Oscar González Oro y Mauro Francisco

El romance entre González Oro y Mauro Francisco comenzó en 2018 y tomó estado público al año siguiente. La relación había nacido a partir de las redes sociales y, según contó Francisco tiempo después, fue él quien dio el primer paso para acercarse al conductor.

“Le envié un mensaje privado e intercambiamos teléfonos”, recordó sobre el comienzo del vínculo.

La relación avanzó rápidamente y en mayo de 2019, durante un viaje por España, ambos anunciaron que tenían planes de casamiento. González Oro atravesaba entonces un momento de gran entusiasmo sentimental y no ocultaba sus sentimientos.

“Me casaría ya, mañana si Panchito quiere, lo amo como nunca amé a nadie”, llegó a declarar públicamente el conductor.

La pareja también habló por entonces de sus proyectos de formar una familia. Incluso revelaron que analizaban la posibilidad de recurrir a la gestación subrogada para convertirse en padres.

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace inesperado poco después. A apenas unas semanas de anunciar el compromiso, González Oro y Francisco pusieron fin a la relación.

En julio de 2019, el periodista confirmó públicamente la separación. A pesar de la ruptura, se refirió con cariño al tiempo compartido y definió aquel romance como “una de las etapas más bellas” de su vida.

