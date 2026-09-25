La salud del Negro González Oro: por qué dejó de visitar a sus hijos y la dura frase sobre su deterioro físico

Oscar "el Negro" González Oro , una de las voces más reconocidas de la radio argentina, murió este viernes a los 74 años en Punta del Este. Aunque hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, el conductor, que llevaba tiempo instalado en Uruguay, tuvo varios problemas de salud en los últimos años.

En julio de 2025, el conductor reveló en diálogo con A la tarde que decidió no volver a viajar a Madrid, España, a visitar a sus hijos porque sentía que no le daba el cuerpo y no quería que lo asistieran con una silla de ruedas en el aeropuerto. “Son 17 horas de viaje y no lo soporto. Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza verme así. Que me vean así no me interesa; ahora verme yo así no quiero”, expresó en aquel entonces.

Para esa misma época, publicó en sus redes sociales una serie de mensajes que generaron preocupación entre sus seguidores. Las mismas decían: “Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa” y “respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.

Hace un par de años debió ser ingresado en un centro de salud tras sufrir un fuerte malestar físico. “Yo soy fumador desde hace muchos años. Entré a la clínica diciendo: ‘Negro, listo, cáncer de pulmón’ y no me pasaba nada porque había hecho todo lo posible para estar enfermo de los pulmones”, recordó en 2020 durante su paso por PH Podemos Hablar. Si bien él pensó que sus pulmones estaban comprometidos, el cardiólogo le dijo que el problema era su corazón: tenía tres arterias ocluidas y debían operarlo.

En la última publicación de su cuenta de Instagram, el conductor compartió una frase sobre el recuerdo que dejaría en los demás: “Podrán odiarme, podrán amarme... pero olvidarme jamás”.

El texto aparece en letras blancas sobre un fondo negro. La leyenda fue escrita el 22 de julio pasado. González Oro solía compartir frases y reflexiones en sus redes. Algunas de ellas habían despertado inquietud entre sus seguidores.

Las frases que publicaba generaron preocupación y el conductor salió a aclarar su sentido: “No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro, gracias”. Esa explicación es un antecedente para leer su último posteo: no hay elementos en la captura que permitan interpretarlo como un mensaje de despedida.

Dos años antes, en agosto de 2023, había compartido una reflexión más extensa sobre su vida. “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso”, escribió entonces.

La Nación/GDA