La intensa historia de amor de Oscar González Oro y su novio uruguayo, con quien se animó a mostrarse en público

La muerte del periodista argentino Oscar “el Negro” González Oro vuelve a poner en primer plano no solo la trayectoria de una de las grandes voces de la radio argentina, sino también algunos capítulos de una vida personal que durante mucho tiempo mantuvo lejos de la exposición. Entre ellos aparece su recordada historia de amor con un uruguayo, Pablo “Tato” Cabrera, una relación que comenzó en la intimidad, se hizo pública con una declaración de amor y atravesó luego separaciones y reconciliaciones.

Cuando González Oro sorprendió en mayo de 2016 al publicar una fotografía junto a Cabrera, el romance llevaba bastante tiempo. Según contó entonces, estaban juntos desde hacía unos dos años y medio.

Tato era periodista, oriundo de Carmelo, y llevaba una vida considerablemente más alejada de la exposición que la de su pareja. González Oro, en cambio, era una de las figuras más reconocibles de los medios argentinos, con décadas de trayectoria y una enorme popularidad construida fundamentalmente desde la radio.

Durante los primeros años, el conductor había preservado aquella relación de la mirada pública. Sus amigos y familiares conocían a Cabrera, pero para la mayoría de su audiencia era un completo desconocido.

Hasta que González Oro decidió cambiarlo. En mayo de 2016 publicó una cariñosa fotografía de ambos durante un viaje por Europa. La imagen tuvo una enorme repercusión porque implicaba que el conductor mostrara públicamente a su pareja y hablara abiertamente de su vida sentimental.

“Lo publiqué sabiendo que se iba a armar el despelote que se armó”, reconoció en ese entonces "El Negro" en diálogo con Teleshow.

Su explicación fue, fundamentalmente, sentimental. González Oro sentía que después de tanto tiempo juntos no correspondía que Cabrera siguiera ocupando solamente un lugar privado en su vida.

“Lo hice también porque tenía ganas yo, porque me lo merezco y se lo merece él también”, expresó.

La publicación, contó, tomó por sorpresa incluso a Tato. Pero para el conductor había llegado el momento de reconocer frente a todos el lugar que su pareja ya tenía desde hacía años en su intimidad.

“En el fondo es una declaración de amor, no es que lo haya meditado ni medido las consecuencias. Fue lo que uno hace cuando está enamorado y está bien, feliz y contento”, explicó.

Y añadió una frase que sintetizaba el significado que Cabrera tenía entonces en su vida: “Me parece que no darle el lugar en mi vida que se merece era casi injusto”.

González Oro también destacó el acompañamiento que había recibido de su pareja durante aquellos años. No hablaba de un romance circunstancial, sino de alguien que había compartido con él momentos importantes y también dificultades.

“Tato es una persona que en los últimos dos años y medio de mi vida ha estado a mi lado, en las buenas y en las malas, en las alegrías y las tristezas”, expresó.

Para su círculo más íntimo, además, Cabrera no era ningún desconocido. “Mis amigos lo conocen, lo quieren, la familia que me rodea lo ama. Por lo tanto faltaba esto y lo hice”, dijo sobre la decisión de presentar públicamente a su novio.

La exposición que siguió a aquella fotografía, sin embargo, también se convertiría en uno de los desafíos de la pareja.

La vida junto a una figura con la popularidad de González Oro implicaba convivir con cámaras, pedidos de fotografías, comentarios y versiones sobre la intimidad. Poco después de hacerse pública la relación comenzaron a aparecer noticias sobre una primera crisis.

A comienzos de 2017 llegó una separación. De acuerdo con lo publicado entonces por medios argentinos, habría sido Cabrera quien inicialmente tomó la decisión de terminar el vínculo. Entre las dificultades aparecía precisamente la enorme exposición que había adquirido una relación que durante años había permanecido reservada al ámbito privado.

Tiempo después, González Oro habló abiertamente de lo complejo que podía resultar compartir la vida con él debido a su fama.

“Yo sé quién soy y si estoy comiendo en algún lugar te tenés que bancar que vengan diez señoras a pedirme diez fotitos”, expresó en una entrevista con revista Noticias.

Aquella realidad lo llevó a una conclusión: “Es muy complicado ser pareja mía”.

Sin embargo, el amor entre ambos todavía tendría nuevos capítulos. Después de la ruptura volvieron a acercarse y, a comienzos de 2018, confirmaron que habían decidido intentarlo nuevamente. “Estamos dándonos una oportunidad”, decía González Oro por entonces sobre la reconciliación.

El conductor volvió a mostrarse enamorado y habló con especial naturalidad sobre su vida sentimental. En aquellas entrevistas dejó una de sus definiciones más recordadas acerca de cómo concebía el amor: “Te enamorás de una persona, no de un sexo”.

La relación con Cabrera también formó parte de un proceso personal que González Oro decidió vivir cada vez más públicamente. Durante años había estado casado con una mujer y era padre de dos hijos. Con el paso del tiempo comenzó a hablar abiertamente de sus relaciones con hombres y destacó el respaldo que había recibido de su propia familia.

La reconciliación con Tato, sin embargo, tampoco sería definitiva.

Oscar González Oro vivió una intensa historia de amor con el periodista uruguayo Tato Cabrera. Tras años en privado, hizo público el romance en 2016 con una foto que definió como “una declaración de amor”.

Luego de nuevas idas y vueltas, la historia sentimental llegó a su final. Para 2019, González Oro había iniciado otra relación y el romance con Cabrera pertenecía definitivamente al pasado. En los últimos tiempos, sin embargo, el comunicador argentino permanecía soltero, sin pareja, viviendo en Punta del Este.

El vínculo con Cabrera también tuvo a Uruguay como escenario en diferentes momentos. Cabrera era de Carmelo y la pareja pasó temporadas y vacaciones de este lado del Río de la Plata, incluido Punta del Este. Años después de aquella relación, González Oro terminaría eligiendo precisamente Uruguay para radicarse durante buena parte de la última etapa de su vida.