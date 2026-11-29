El jueves pasado, Rafa Villanueva regresó a los estudios de Canal 12 para dar su primera entrevista luego de haber estado al borde de la muerte, pasar 120 días internado y atravesar diversas amputaciones en su cuerpo. Actualmente, se encuentra en pleno proceso de rehabilitación.

El especial Rafa Villanueva Íntimo, que llevó adelante Mariano López, fue uno de los momentos televisivos más destacados de 2026, tanto por la expectativa que había generado como porque el comunicador abrió su corazón para hablar, desde un lugar honesto y sincero, de los dramáticos días que le tocó vivir.

El programa alcanzó 15,6 puntos de rating, según datos de Kantar Ibope Media, y superó incluso a Gran Hermano Uruguay (Canal 10), que se ha convertido en un fenómeno de audiencia.

Rafa habló de todo el proceso: sus días en el hospital, el primer momento en su casa, la causa judicial por el accidente y su deseo de regresar a la televisión.

Se mostró optimista y dejó un mensaje de resiliencia. "Uno viene preparado, pero la realidad supera todo lo que uno se imagina", se sinceró. Pese a todo, dijo que "todo es muy lindo y positivo" y reconoció que todavía atraviesa un proceso. "Me dicen que he avanzado muy rápido", comentó.

También mostró las prótesis de origen alemán que le permitieron volver a caminar y que logró conseguir gracias a la solidaridad de la gente, que organizó eventos, rifas y espectáculos para ayudarlo.

Además, presentó públicamente a Cecilia, su pareja desde 1993 y su principal sostén en este duro proceso. "Ella es todo", sintetizó.

Rafa Villanueva y Mariano López. Foto: Teledoce.

La emoción no se limitó a lo que sucedió en el estudio. Como el propio Rafa dijo durante la entrevista, Teledoce es "su casa", y su llegada a Enriqueta Compte y Riqué también dejó momentos conmovedores.

Su arribo fue registrado por una cámara y compartido luego en redes sociales. Se lo vio abrazarse con muchos de quienes fueron sus compañeros durante años, en un reencuentro en el que no faltaron las lágrimas ni las risas.

Uno de los abrazos más especiales fue con Victoria Rodríguez, quien le dedicó unas emotivas palabras. "New life, nueva vida. Mejor, diferente, más verdad", le dijo la conductora de Esta boca es mía (Canal 12). "Otra cosa, es verdad", contestó él, mirándola a los ojos.

Rafa siguió recibiendo muestras de afecto y cariño de cada una de las personas con las que se cruzaba. Incluso hubo aplausos y una ovación en el patio para celebrar su tan esperado regreso.