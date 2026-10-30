"¿Dudaste de tu sexualidad?": la picante pregunta de un streamer que sorprendió a Álvaro Delgado

En una entrevista caracterizada por un tono distendido y sin filtro, el streamer Mateo Vitkieviez sometió a Álvaro Delgado a un picante cuestionario sobre su vida íntima, sentimental y matrimonial. Durante la charla, el político abordó desde sus convicciones personales y su matrimonio hasta temas tabú como la sexualidad y las infidelidades.

"¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad?", le preguntó sin rodeos el entrevistador en medio de la entrevista. La respuesta de Delgado fue inmediata y tajante: "No", zanjando el tema con firmeza para dar paso a un brindis entre ambos con una bebida energizante dietética.

Más adelante en la conversación, Vitkieviez profundizó en la esfera íntima consultándole si se consideraba una persona abierta sexualmente o más bien tradicional. "Soy abierto, de gustos tradicionales, pero abierto", definió Delgado. Al pedirle una precisión sobre lo que implicaba esa apertura, el político explicó que consiste en "convivir con diversas opciones sin ningún tipo de problema", marcando distancia de posturas intransigentes: "No soy de esos que son anti, anti, anti".

Los pilares de su relación con Leticia Lateulade

Otro bloque del diálogo estuvo dedicado a su esposa, Leticia Lateulade, a quien conoció durante sus años universitarios en la Facultad de Veterinaria. Al evaluar qué ha mantenido unida a la pareja a lo largo del tiempo, destacó "la comprensión, la compañía y el cariño" como pilares fundamentales, pese al desgaste que puede implicar la actividad política.

"Fui diputado dos períodos, senador varios, secretario de Presidencia, candidato... todo eso implica bancar las ausencias y ser padre y madre muchas veces, además de la exposición en campaña", reconoció.

Álvaro Delgado junto a su esposa, Leticia Lateulade, en el America Business Forum. Foto: Ricardo Figueredo/El País

Sobre su faceta sentimental, confesó no ser detallista, pero sí romántico a su manera: "Soy de regalar alguna rosa... no te olvides de que me gusta Arjona", recordó entre risas en alusión a su fanatismo por el músico guatemalteco.

En el terreno del compromiso y la convivencia cotidiana, Delgado aseguró no ser celoso y estar plenamente confiado de la lealtad mutua. Sin embargo, al ser consultado sobre si perdonaría una infidelidad, prefirió evitar posturas absolutas: "Depende del contexto", reflexionó.

Luego, al analizar el balance entre sexo, amor y compañerismo en una relación de larga data, Delgado explicó que la clave reside en el equilibrio y en la evolución de las etapas de la vida: "En vas aprendiendo a administrar la pasión. Obviamente el compañerismo cada vez es más importante porque mirás no solo para atrás, sino para adelante. Tener un equilibrio entre todo es clave", cerró.