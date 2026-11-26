Una triste noticia conmocionó este jueves al periodismo uruguayo. Falleció Gonzalo “Gonchi” Mateu, histórico periodista vinculado al automovilismo y compañero de Canal 12.

La encargada de comunicar la noticia fue Fernanda Cabrera, al cierre de la edición matutina de Telemundo. "Nos despedimos con una muy triste noticia porque falleció nuestro compañero Gonzalo "Gonchi" Mateu y desde acá queremos mandar un abrazo bien pero bien apretado a toda su familia", expresó la periodista.

Cabrera recordó especialmente su trayectoria y su vínculo con el periodismo deportivo. "Conocido por todos ustedes por su rol en el automovilismo porque acompañó todos los años, compañero de todas las horas, en el programa Vértigo junto a Nando Parrado y Pelo Vicente", señaló.

Mateu se desempeñó como periodista, camarógrafo y director de cámaras de Canal 12 y del ciclo Vértigo, donde compartió años de trabajo con figuras emblemáticas del deporte y la televisión.

El periodista Mario Rosa también lo despidió en sus redes sociales con un mensaje sentido: "La peleó todos los días... QEPD Gonzalo 'Gonchi' Mateu".

El velatorio se realizará en Previsión, ubicado en Barrios Amorín 1078, desde las 11:00 hasta las 16:00 horas. Luego partirá el cortejo hacia el Parque del Recuerdo.

⬛ Falleció nuestro compañero Gonzalo "Gonchi" Mateu.



Nuestro apretado abrazo a toda su familia. pic.twitter.com/QESurYcha9 — Telemundo (@TelemundoUY) November 26, 2026

La lucha de Gonzalo Mateu contra el cáncer

Gonzalo Mateu junto a Nando Parrado y Gustavo Zerbino. Foto: @gonchimateu

En sus últimas publicaciones en redes sociales, Mateu había compartido con sus seguidores el difícil momento de salud que atravesaba y la entereza con la que enfrentaba la enfermedad.

El 2 de noviembre publicó una fotografía junto a Nando Parrado y Gustavo Zerbino, a quienes recibió en su casa. En el texto contó que estaba esperando resultados médicos para continuar dando batalla a una enfermedad que describió como agresiva.

"En momentos donde la incertidumbre intenta asomar y uno espera resultados médicos para seguir dando batalla a una enfermedad que se presenta agresiva, la vida te sacude con gestos que te devuelven toda la paz", escribió.

También agradeció la visita y el acompañamiento de ambos, y cerró con una frase que reflejaba su actitud ante la situación: "Nunca me rindo… Aquí sigo… Nosotros podemos".

En otra publicación, realizada en octubre, había profundizado sobre su diagnóstico y contado que, después de tener la enfermedad controlada, había aparecido un nuevo frente: otro cáncer. "No solo está dando una batalla difícil, sino que irrumpió con un nivel de incertidumbre que me desconcertó como paciente", había escrito.

En ese mensaje también dedicó palabras especiales a su esposa, Vicky, a sus hijos y a su nieto, a quienes definió como pilares fundamentales para transitar ese camino.