A poco más de tres semanas de su fallecimiento, se conoció la causa de muerte de Patrick Stewart. Según el certificado de defunción, el actor británico sufrió un paro cardiorrespiratorio y padecía un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. Reconocido por sus interpretaciones en Star Trek y X-Men, murió el miércoles 28 de octubre, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles. Al momento de su muerte, se encontraba acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell.

Los nuevos detalles de la muerte de Stewart los dio a conocer el medio TMZ, luego de acceder a la información oficial. Kelly Bush Novak, su vocero, ya había informado el 29 de octubre que el actor había atravesado un cuadro de alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy. El documento agrega el paro cardiorrespiratorio y registra que el 3 de noviembre sus restos fueron sometidos a hidrólisis alcalina, un procedimiento conocido como cremación con agua.

Dos semanas después de la muerte del actor, su esposa agradeció en Instagram los mensajes que había recibido y habló de la gratitud que sentía por los casi veinte años que compartieron. “No nos quedó nada por decir. Él sabía que yo lo amaba y yo sé que él me amaba”, escribió.

Ian McKellen, quien en la saga X-Men interpretó a Magneto, contracara del Profesor X de Stewart, despidió a su amigo y colega en Instagram. “Nos conocimos hace medio siglo, cuando éramos dos jóvenes actores ambiciosos en la Royal Shakespeare Company, aunque no coincidimos en las mismas producciones”, recordó. Años después, se cruzaron en el centro de Londres y Stewart le contó que le habían ofrecido un papel protagónico en Star Trek. “Pero, Patrick, pensá en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad querés arriesgarte a terminar perdido en Hollywood durante años y años?”, recordó haberle preguntado. Al evocar aquel consejo, celebró la decisión de su amigo. “Asumió el riesgo y, ¡menos mal para todos nosotros que lo hizo!”, celebró.

Con el tiempo, los dos compartieron escenario en Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y Tierra de nadie, de Harold Pinter. En su despedida, McKellen recordó cuánto quería Stewart a Yorkshire, donde nació y se crió. “Lo podías escuchar en su acento y en la franqueza con que te decía lo que pensaba y sentía”, escribió. Y resumió en una frase lo que más quería de su amigo. “Llevaba el corazón en la manga, lo que lo hizo un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar”.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, en el condado inglés de Yorkshire, Stewart se formó en la Bristol Old Vic Theatre School e ingresó en 1966 en la Royal Shakespeare Company. Allí interpretó a personajes como Shylock, Oberón y Marco Antonio. Shakespeare cruzó su carrera, incluso después de alcanzar la fama internacional. En 2007 encabezó una puesta de Macbeth dirigida por Rupert Goold que llegó a Broadway y le valió una nominación al Tony. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios al teatro británico.

Cuando aceptó ponerse al mando de la nave Enterprise en 1987, ya había actuado en la miniserie Yo, Claudio y en películas como Excalibur y Duna, de David Lynch. Como el capitán Jean-Luc Picard, protagonizó las siete temporadas de Star Trek: La nueva generación y cuatro películas de la franquicia. En 2020 retomó el personaje en Star Trek: Picard, una serie que se extendió durante tres temporadas.

En 2000, X-Men lo presentó ante otra generación de espectadores como Charles Xavier, el mentor de los mutantes. Stewart volvió a ponerse en la piel del Profesor X en varias entregas de la saga, entre ellas X-Men: Días del futuro pasado y Logan, y reapareció como Xavier en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Su última actuación cinematográfica se verá en Avengers: Doomsday, que también cuenta con McKellen en el elenco.

La Nación/GDA.