Murió Patrick Stewart: fue Jean-Luc Picard en "Star Trek" y Charles Xavier en la saga "X-Men"; tenía 86 años

El actor Patrick Stewart, uno de los rostros más reconocidos de la ciencia ficción en el cine y la televisión, falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles, según un comunicado publicado en sus redes sociales.

El intérprete británico alcanzó fama mundial como el capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek y el profesor Charles Xavier en la saga X-Men del Universo Cinematográfico de Marvel, dos personajes que marcaron su carrera.

Su última participación en el cine fue en la comedia británica Las ovejas detectives; y tendrá una participación, nuevamente como Charles Xavier en la próxima entrega de Marvel: Avengers: Doomsday, que se estrenará en diciembre.

Nacido en Mirfield, Yorkshire, el 13 de julio de 1940, Stewart comenzó su trayectoria en el teatro y formó parte de la Royal Shakespeare Company antes de desarrollar una carrera de seis décadas en los escenarios, el cine y la televisión. Fue nominado a los premios Globo de Oro y Emmy y ganó un Grammy al mejor álbum hablado para niños. También se destacó por su activismo en defensa de los derechos humanos y el bienestar animal.

Patrick Stewart como Jean-Luc Picard. Foto: Archivo.

El mensaje difundido en sus redes sociales se anunció que su fallecimiento ocurrió ayer en su hogar, estando al cuidado de su esposa, Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

En el posteo en redes sociales, sus familiares piden que en lugar de enviar flores, realicen donaciones conmemorativas al Fondo del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins y a la Fundación de Recursos para Cuidadores de la Fundación de Alzheimer de América.

"Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Fue recibido con el cálido cariño de familiares y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y la profunda emoción que solo él podía inspirar tras una vida dedicada a todos nosotros", comienza el mensaje publicado en la cuenta oficial del actor en Instagram.

"Siempre atesoraremos la serenidad y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible. Originario de Mirfield, en el West Riding de Yorkshire, pasó de la Royal Shakespeare Company a una carrera igualmente aclamada que abarcó seis décadas en Broadway, el cine y la televisión. Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimo de interpretaciones inolvidables en todos los géneros", continúa.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y trajo esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave espacial Enterprise. Sus logros profesionales se vieron igualados, con humildad, por su filantropía y activismo en favor de los derechos humanos, las víctimas de violencia doméstica, los refugiados de todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal, en particular el de sus queridos pitbulls adoptivos", señala.

"Fue caballero, canciller, aficionado al automovilismo y seguidor de toda la vida del Huddersfield Football Club. Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel que desempeñó, tanto en su arte como en su vida", concluye.

El mensaje cierra con una frase del actor, publicada en su biografía, Making It So: A Memoir: "Al igual que yo, Jean-Luc ha vivido una vida extraordinaria que lo ha llevado mucho más allá de los límites de la experiencia humana común. Pero también es alguien que se ha mantenido fiel a sus raíces terrenales, pues son las que le dieron su identidad. Al final, siente la llamada de casa, al igual que yo".