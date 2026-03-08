"Desbloquea felicidad": el terapéutico momento que compartieron Noelia Etcheverry y Tuque García lejos de la TV

Noelia Etcheverry compartió con sus seguidores un momento especial que vivió junto a su amiga y colega Eugenia "Tuque" García: su primera clase de cerámica, una experiencia que definió como tan inesperada como feliz. “Confirmo: la cerámica desbloquea felicidad”, escribió Etcheverry en un posteo de Instagram que acompañó con un carrusel de fotos del día del debut.

La conductora de Sonríe (Canal 10) contó que acababa de salir de su primera clase y que la experiencia le dejó ganas de repetir. “Recién salimos de la primera clase y ya quiero volverrrr”, expresó. La idea, según relató, surgió gracias a la invitación de su amiga. “Gracias amiga por invitarme a compartir algo tan hermoso y terapéutico. Planazo nivel Dios”, agregó, alentando también a sus seguidores a probar nuevas actividades: “Hay que animarse y hacer. No hay vuelta”.

En otra parte del posteo, la conductora y actriz confesó que nunca se había imaginado incursionando en este tipo de actividad manual. “Cosas que me hacen feliz y jamás imaginé hacer: cerámica”, escribió junto a las imágenes donde se la ve modelando sus primeras piezas.

Según contó, ambas estaban felices con la experiencia compartida y reconoció que todavía queda mucho por aprender. Para esa primera práctica, además, llevó una inspiración clara: la palabra “amor”, que buscó plasmar en su trabajo inicial.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de sus seguidores, muchos de los cuales celebraron que se sumara —como ellos mismos lo definieron— “al club de la cerámica”. Entre los mensajes también apareció el de su compañera de aventura. “Hacer esto juntas es hermoso. Love you”, escribió Tuque García, periodista de Telemundo y una de las conductoras de Puesta a punto, ambos en la pantalal de Canal 12. La respuesta de Etcheverry fue igual de afectuosa: “Te quiero amiga, gracias, gracias, gracias”.

Noelia Etcheverry en su primera clase de cerámica y el hermoso lugar donde aprende.

Una amistad que trasciende la pantalla

No es la primera vez que ambas comunicadoras muestran su vínculo en redes sociales. Su amistad se ha vuelto habitual en sus publicaciones y en distintos momentos importantes de sus vidas.

De hecho, Tuque fue una de las personas que acompañó de cerca a Noelia cuando la conductora lanzó Olivita, un emprendimiento inspirado en su maternidad tras el nacimiento de su hija Olivia.

En ese momento, la periodista de Teledoce incluso compartió un video promocionando el proyecto de su amiga y alentándola públicamente. Etcheverry respondió entonces con un mensaje de profundo agradecimiento: “Ella sí que me bancó la cabeza en estos meses. Qué importante el sostén y la potencia, que alguien te diga que sí podés y te ayude”.

Por estas horas, esa complicidad volvió a quedar en evidencia, pero esta vez lejos de los estudios de televisión y con las manos llenas de arcilla.