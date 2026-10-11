Charly Sosa alerta por estafadores que se hacen pasar por él: "Yo nunca les pediría dinero ni fotos íntimas”

El artista de música tropical Charly Sosa publicó un video en su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores sobre la presencia de estafadores que utilizan su nombre y su imagen en redes sociales para engañar a otras personas. Según explicó, hay perfiles falsos que solicitan dinero, intentan obtener acceso a cuentas de WhatsApp y hasta piden contenido íntimo haciéndose pasar por él.

“Me veo obligado a hacer este video. Ya hace un tiempo tuve que hacer uno muy parecido, pero ahora están pasando cosas más graves”, expresó el artista al comienzo de la grabación.

Sosa aclaró que sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram y TikTok están verificadas y cuentan con el tilde azul junto a su nombre. Por eso, pidió a sus seguidores que presten atención a ese distintivo para evitar confusiones con los perfiles falsos.

Uno de los casos que denunció ocurre en TikTok, donde una cuenta identificada como charlysosa_musica utiliza su identidad para contactar a usuarios. El cantante aseguró que ya denunció ese perfil, pero que todavía no fue dado de baja.

Según relató, desde esa cuenta les piden a las personas que se suscriban a un supuesto servicio y les envían un enlace. Luego, les solicitan que compartan el código que reciben a través de ese link. De esa manera, los estafadores consiguen robarles el acceso a sus cuentas de WhatsApp.

Además, Sosa advirtió sobre otro tipo de engaño en Instagram. De acuerdo con su testimonio, hay personas que se hacen pasar por él para pedirles fotos y videos íntimos a mujeres que creen estar hablando con el cantante.

“Yo nunca les pediría dinero o fotos eróticas, un video haciendo cosas íntimas”, afirmó para desmentir esos contactos y dejar en claro que no son parte de su actividad en redes sociales.

El artista remarcó que lo que más le preocupa es que los perfiles falsos estén solicitando dinero a través de TikTok. Por eso, decidió volver a advertir públicamente sobre estas prácticas y pidió a sus seguidores que no confíen en cuentas que se hacen pasar por él ni compartan códigos de verificación o información personal.