"La verdad me jode": el enojo de Ana Inés Martínez con los jugadores de Peñarol por una situación en su programa

La periodista y comunicadora Ana Inés Martínez manifestó su malestar con los jugadores de Peñarol por la falta de respuestas a las solicitudes de entrevistas que realiza la producción de FIX Show, el programa deportivo de streaming que integra. La conductora aseguró que desde hace más de un año intentan conseguir la presencia de futbolistas aurinegros, sin éxito, mientras que algunos de ellos sí han concedido notas a otros medios de comunicación.

El asunto surgió durante una conversación sobre las apariciones públicas de los jugadores de los grandes del fútbol uruguayo. Martínez expresó su molestia por lo que considera una diferencia de trato hacia el programa y mencionó varios ejemplos de futbolistas de Peñarol que han hablado en otros espacios.

"Yo he escuchado a Matías Arezo en un montón de ocasiones. Lucas Ferreira ha hablado en determinados programas de radio y también en programas de streaming. Hasta Mauricio Lemos habló", enumeró la periodista, visiblemente contrariada.

Ana Ines Martínez, enojada durante una transmisión de FIX. Foto: Captura de YouTube

"Yo me caliento porque en otros programas hablan y acá se les pide y no hablan", agregó.

La comunicadora también fue consultada sobre por qué no formulaba el mismo cuestionamiento hacia Nacional. Su respuesta fue que, a diferencia de Peñarol, los futbolistas tricolores prácticamente no conceden entrevistas a otros programas.

"Nacional no habla con nadie, o sea, no va a programas, no sale por radio", sostuvo. Y aclaró que, si los jugadores del equipo albo comenzaran a aparecer en otros medios mientras rechazaran las invitaciones de FIX Show, tendría exactamente la misma reacción.

"El día que Nacional salga a hablar a otros programas y no venga acá, preparate, el mismo discurso voy a tener. Pero como no habla Nacional directamente, ya es más grave el tema todavía", expresó.

El contrapunto de Ana Inés Martínez con Emiliano Salomón

El planteo de Martínez dio lugar a un intercambio con su compañero Emiliano Salomón, quien intentó introducir algunos matices en la discusión.

El periodista recordó que dos semanas atrás había estado en Los Aromos, el complejo de entrenamiento de Peñarol, donde consiguió conversar mano a mano con el entrenador Diego Aguirre.

"Yo no puedo quejarme, yo hace dos semanas estuve hablando con Aguirre", comentó Salomón.

Martínez reconoció la entrevista, pero señaló que el entrenador aurinegro tiene una disposición hacia los medios diferente a la de los futbolistas. Además, insistió en que su reclamo no apuntaba a las entrevistas individuales realizadas fuera del programa, sino a la imposibilidad de conseguir invitados para participar de la mesa de FIX Show.

"Aguirre habla mucho más seguido en radio", respondió, antes de lanzar una ironía hacia su compañero: "Si no, te damos el cargo de productor a ti y traés todas las semanas un jugador de Peñarol".

Salomón no compartió el tono del cuestionamiento y dejó en claro que su experiencia reciente había sido distinta.

"Si vos querés pegar un palo, pegalo, pero no pasa por ahí", le planteó, mientras Martínez insistía en que no estaba cuestionando su trabajo, sino defendiendo el esfuerzo de las productoras del ciclo.

"Yo defiendo nuestro laburo", respondió la comunicadora, y explicó que sus compañeras llevan más de un año solicitando entrevistas sin conseguir la presencia de futbolistas de Peñarol.

El intercambio continuó cuando Salomón dejó en claro que no se sumaba a la crítica en los mismos términos que su compañera. "Yo no me sumo a tu crítica", expresó.

"Lo que pasa es que acá hay que ser o sí o no. Acá a medias...", replicó Martínez, en uno de los momentos de mayor tensión del intercambio.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el título en el Torneo Intermedio. Foto: Ignacio Sánchez.

"El hincha se merece tener la palabra de sus jugadores"

Más allá del contrapunto, Martínez profundizó en los motivos de su malestar. Consideró que FIX Show, por su alcance y repercusión, debería tener la posibilidad de recibir a futbolistas de los principales equipos del fútbol uruguayo.

"No sabemos la razón, pero no nos dan jugadores. Y creo que lo merecemos porque somos un programa que tenemos, por suerte, mucho alcance, mucha llegada. Por lo tanto, el hincha se merece tener la palabra de sus jugadores, de su técnico en algún momento", argumentó.

La periodista explicó que su interés no pasa únicamente por obtener declaraciones de los protagonistas, sino por generar entrevistas en vivo, con la posibilidad de preguntar y repreguntar en un intercambio con todos los integrantes del programa.

Ana Inés Martínez y los hinchas de Peñarol que la auxiliaron en la ruta. Foto: Instagram @inesmartinezok

"Yo entiendo lo del íntimo, me encanta, pero hablo de que venga acá a hablar con todos en la mesa, en vivo, preguntarle, repreguntarle, que el hincha, que el socio, que el seguidor tenga la palabra de sus jugadores", señaló.

Finalmente, dejó una de las frases más contundentes de su intervención.

"Y en nuestro programa no la tiene. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo citando colegas. Y la verdad me jode. La verdad me jode, ¿qué querés que te diga?", manifestó.

Martínez también expresó su frustración por las negativas que, según relató, recibe la producción cuando intenta concretar las entrevistas.

"Me jode que la producción no pueda lograr una nota por la negativa de decir: 'No, acá no hablo'. ¿Por qué? ¿Por qué no habla?", se preguntó.