Carlos Moreira y su novia Janet Andrada se mostraron públicamente tras la confirmación del romance: mirá la foto

Semanas después de que se confirmara públicamente su romance, Carlos Moreira y Janet Andrada volvieron a mostrarse juntos y protagonizaron su primera foto como pareja desde que la relación tomó estado público. El exintendente de Colonia, de 80 años, y la periodista y productora, de 47, asistieron a un evento de la Embajada de Armenia en Uruguay y posaron junto a la embajadora Mariam Gevorgyan.

La imagen fue tomada durante el brindis organizado el 16 de setiembre en el Club Uruguay, con motivo de la conmemoración de los 35 años de la independencia de la República de Armenia. El encuentro celebró además los vínculos entre Armenia y Uruguay y tuvo como uno de sus momentos centrales la presentación de un sello oficial conmemorativo por el aniversario.

La presencia de Moreira y Andrada quedó registrada también en un video publicado por la cuenta oficial de Instagram de la Embajada de Armenia, donde se los puede ver juntos en el salón durante el evento.

La celebración reunió a numerosas figuras de la política uruguaya, entre ellas el expresidente Luis Alberto Lacalle, la ministra Sandra Lazo, la senadora Liliam Kechichian y la exintendenta Ana Olivera. También participaron personalidades vinculadas a los medios, como Berch Rupenian y Daniel K. La conducción del evento estuvo a cargo de Jorge Lenoble.

Para Moreira y Andrada, la aparición pública se suma a otras ocasiones en las que comenzaron a mostrarse juntos después de mantener su relación en reserva durante los primeros meses.

Janet Andrada y Carlos Moreira.

El dirigente y la comunicadora se conocieron hace unos 25 años, durante un evento en Punta del Este, cuando Andrada trabajaba para el programa Intrusos y Moreira era intendente de Colonia. El reencuentro se produjo durante el último verano, después de que la periodista lo invitara a la tradicional Fiesta de la Prensa. Aunque el entonces senador no pudo asistir, una posterior llamada telefónica retomó el contacto y dio paso al comienzo de la relación.