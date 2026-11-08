Brandon Hall, Alfalfa de "Los pequeños traviesos", pidió ayuda económica tras la llegada de su sexto hijo

El recordado actor infantil Brandon "Bug" Hall, conocido popularmente por interpretar a Alfalfa en la exitosa comedia cinematográfica "Los pequeños traviesos" ("The Little Rascals", en inglés), atraviesa una compleja situación personal y económica a pocas semanas de convertirse en padre por sexta ocasión junto a su esposa, Jill DeGroff. Ante la falta de recursos para cubrir los gastos previos al nacimiento, el artista recurrió a una plataforma digital de recaudación de fondos para solicitar ayuda humanitaria.

La vida rústica del actor de Hollywood en una casa rodante

Alejado de los reflectores de la industria cinematográfica estadounidense, el intérprete reside junto a su familia en una casa rodante instalada en una zona boscosa, donde optaron por un estilo de vida austero y autosuficiente. A pesar de que la pareja asegura disfrutar de este entorno rural y de educar a sus hijos en casa, la inminente llegada del nuevo integrante de la familia generó una serie de necesidades económicas urgentes que superan su presupuesto actual.

Entre los pendientes que busca destrabar de forma prioritaria figuran un cobro imprevisto por la conexión eléctrica, la adquisición de propano indispensable para el funcionamiento de la caravana y la cancelación de facturas telefónicas acumuladas. "Los tiempos son difíciles. No merezco más ayuda que nadie, pero les pido, por caridad, que ayuden en lo que puedan", expresó el exprotagonista infantil a través de la campaña digital que impulsó para resolver los pagos en un plazo máximo de dos semanas.

Brandon “Bug” Hall con su familia. El actor solicitó a GoFundMe ayuda para cubrir gastos básicos antes del nacimiento de su bebé. Foto: GoFundMe.

El salto de la fama infantil al radicalismo religioso

Nacido en la ciudad texana de Fort Worth, el actor alcanzó la consagración masiva a mediados de los años noventa gracias a su icónico papel en la industria del entretenimiento infantil, hito que le valió reconocimientos como un premio Young Artist Award y participaciones en reconocidas producciones de la época. Sin embargo, su trayectoria dio un giro radical en 2013 tras su conversión al catolicismo, momento en el cual decidió replantearse por completo sus prioridades vitales y distanciarse definitivamente de los estudios de Los Ángeles.

Tras contraer matrimonio en 2017, adoptó una postura identificada como un extremismo católico y se desprendió de gran parte de sus ahorros y posesiones en el marco de un riguroso voto de pobreza. En paralelo a esta transformación ideológica, su cotidianidad también se vio salpicada por algunos episodios de carácter legal, como una breve detención registrada en Ohio derivada de una incomparecencia ante un tribunal por una infracción de tránsito previa.

Brandon “Bug” Hall se alejó de Hollywood y adoptar un estilo de vida austero. Foto: El Universal/GDA.

Superación de la meta inicial en GoFundMe

La iniciativa solidaria difundida en internet bajo el título Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six en la plataforma GoFundMe fijó inicialmente una meta modesta de US$ 2.000 destinada a solventar los apremios inmediatos del hogar. No obstante, según TMZ, la repercusión mediática del caso impulsó la solidaridad de los usuarios, permitiendo que la colecta lograra superar ampliamente la cifra de los US$ 8.000 en aportes voluntarios, según los registros de portales especializados en noticias de celebridades.

Con información de Reyna Avendaño Domínguez, El Universal/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.