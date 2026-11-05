Russell Brand fue declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales: el juez anticipó que irá preso

Russell Brand, el actor y comediante británico que alcanzó fama internacional con películas como Olvidando a Sarah Marshall y Todo sobre mi desmadre, fue declarado culpable este jueves de violación y tres delitos de agresión sexual.

El veredicto se conoció después de tres semanas de juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, y el artista, de 51 años, quedó detenido mientras espera conocer su sentencia, prevista para el lunes 9 de noviembre.

El jurado encontró a Brand culpable de cuatro de los siete cargos que enfrentaba, correspondientes a hechos ocurridos entre 2004 y 2009. También lo absolvió de otras dos acusaciones de violación y una de intento de agresión indecente. El artista había negado todos los delitos.

Tras escuchar los veredictos, el juez Joel Bennathan adelantó que el actor recibirá una pena de prisión considerable, aunque todavía no precisó su duración. Según informó la agencia Associated Press, Brand, que hasta entonces permanecía en libertad bajo fianza, fue trasladado a dependencias judiciales después de conocerse la decisión.

El tribunal determinó que Brand violó en 2009 a una joven admiradora que había conocido después de uno de sus espectáculos en el Hammersmith Apollo, en Londres. La mujer relató que, días después de aquel encuentro, fue agredida sexualmente en la residencia del comediante.

Los otros tres cargos por los que fue declarado culpable corresponden a agresiones sexuales contra mujeres vinculadas al ambiente televisivo y radial británico. Uno de los episodios ocurrió en 2004, durante una fiesta en un bar de Londres; otro involucró a una trabajadora de una emisora de radio en 2005, y el tercero se produjo en 2009, durante una actividad profesional relacionada con Channel 4.

Durante el juicio declararon seis mujeres, cuyas identidades están protegidas por la legislación británica. El jurado, integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, deliberó durante más de ocho horas antes de comunicar su decisión.

Las acusaciones contra Russell Brand y su defensa

Durante el proceso, la fiscal Riel Karmy-Jones describió a Brand como un depredador sexual despiadado y manipulador que, según sostuvo, utilizaba su creciente fama para aprovecharse de las mujeres.

El actor rechazó las acusaciones y aseguró que, aunque durante su juventud había llevado una vida sexual promiscua, nunca había obligado a nadie a mantener relaciones contra su voluntad.

Su defensa también cuestionó que las denunciantes hubieran recurrido a la Policía varios años después de los hechos. Los abogados argumentaron que la exposición mediática de las acusaciones pudo haber influido en sus testimonios.

Brand declaró que el caso había afectado profundamente su vida familiar y profesional. Su esposa, Laura Gallacher, asistió al juicio y declaró en su defensa.

Las investigaciones sobre la conducta del comediante habían tomado estado público en setiembre de 2023, cuando los diarios británicos The Times y The Sunday Times, junto con el programa Dispatches, de Channel 4, difundieron testimonios de mujeres que lo acusaban de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional.

BREAKING: Russell Brand has been found guilty of rape and sexual assault.



Sky's Katie Spencer reads out all the verdicts.https://t.co/kUEGwBffQf pic.twitter.com/VASEc09PQv — Sky News (@SkyNews) November 5, 2026

Brand respondió mediante un video en sus redes sociales, en el que negó las acusaciones y sugirió que podían formar parte de una campaña coordinada en su contra.

Aquella investigación periodística provocó una fuerte repercusión en el Reino Unido y precedió a la presentación de nuevas denuncias ante la Policía, que desembocaron en el juicio celebrado durante las últimas semanas.

Quién es Russell Brand, el actor que estuvo casado con Katy Perry

Nacido en Inglaterra en 1975, Brand comenzó su carrera como comediante y presentador de televisión. Alcanzó popularidad en su país gracias a programas vinculados con Big Brother y espacios radiales de la BBC, donde cultivó una imagen provocadora y un humor frecuentemente asociado al sexo y los excesos.

Su llegada a Hollywood se produjo en la segunda mitad de los años 2000. Participó en películas como Olvidando a Sarah Marshall (2008), Todo sobre mi desmadre (2010), Arthur (2011) y La era del rock (2012). También prestó su voz al personaje del doctor Nefario en la franquicia Mi villano favorito.

Su vida sentimental también ocupó titulares internacionales. En 2010 se casó con la cantante Katy Perry, de quien se divorció en 2012, después de una relación que atrajo una gran atención mediática.

Con el paso de los años, Brand se alejó de la industria tradicional del entretenimiento y se dedicó a producir contenidos para internet. A través de YouTube y otras plataformas desarrolló una importante audiencia con videos sobre política, espiritualidad, bienestar y teorías conspirativas.

Ahora, después de un juicio que examinó acusaciones de distintas etapas de su carrera, el actor enfrenta una condena de prisión cuya duración será determinada el próximo lunes. La decisión del jurado representa el desenlace judicial de cuatro denuncias que Brand negó durante todo el proceso.

Con información de EFE y AFP