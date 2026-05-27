A puro mate y playa: el video que publicó Ricardo Arjona sobre Uruguay horas antes de su show en el Centenario

El idilio entre Ricardo Arjona y el público uruguayo sumó un nuevo y emotivo capítulo. Horas antes de reencontrarse con sus seguidores locales, el artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video que despertó el entusiasmo de miles de fanáticos y que recopila postales icónicas de su relación con el país.

Con una marcada estética cinematográfica y su inconfundible voz en off, Arjona repasó la nostalgia y el cariño que lo ligan a estas tierras. "Uruguay. Una historia de amor del pasado con síncopas de candombe", comienza relatando el músico, mientras las imágenes alternan secuencias suyas caminando por la ciudad con postales tradicionales de comparsas, la bandera uruguaya flameando en la playa y hasta una fotografía del propio cantante tomando mate.

En su relato, el intérprete de Fuiste tú rememoró sus comienzos en el suelo oriental, admitiendo las incertidumbres de aquellos primeros años de carrera: "Una primera visita con más miedo que ganas. Y mis ojos desde un quinto piso viendo Montevideo, tan bella como siempre". Finalmente, el video cierra con una declaración que funciona como un preámbulo para su regreso: "Quizá por todo eso, estas ganas de volver".

El reencuentro de Arjona con sus fanáticos uruguayos tendrá lugar este miércoles 27 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Centenario. El concierto se da en el marco de su gira internacional titulada "Lo que el seco no dijo", un tour que en los próximos días lo llevará a Asunción, Santiago, Lima y Buenos Aires y que promete repasar tanto sus más recientes composiciones como aquellos clásicos coreados por múltiples generaciones.

Para quienes aún no hayan adquirido sus localidades, la producción del evento informó que quedan las últimas entradas disponibles. Los tickets se pueden conseguir a través de los puntos de venta y la plataforma de RedUTS, y sus valores se ubican entre los $2.500 y los $11.500 pesos.