Turf cancela su participación en la Semana de Lavalleja: el motivo y quién será el reemplazo en la grilla

La banda argentina Turf no será parte de la Semana de Lavalleja 2026. Su presentación estaba prevista para este viernes en Minas, pero fue cancelada por motivos de salud de su vocalista, Joaquín Levinton, según informó la organización a través de un comunicado.

Ante la baja, La Nueva Escuela y Soy tu Sol reemplazarán al grupo en la programación. La decisión se tomó en pocas horas, con el objetivo de mantener la propuesta musical de la jornada. "Para que el viernes siga siendo una gran noche", expresó la organización en el anuncio.

La Semana de Lavalleja celebra este año su 53.ª edición y reúne espectáculos musicales, actividades culturales, propuestas gastronómicas y emprendimientos. La programación central se desarrolla en el Parque Rodó de Minas, con entrada libre y gratuita.

La grilla combina géneros como el rock, la cumbia, el folklore y la música popular, con artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres uruguayos destacados figuran Buitres, La Triple Nelson, Milongas Extremas, The La Planta, Luana y Matías Valdez.

Este viernes, la jornada tendrá como protagonistas a La Triple Nelson y Buitres, que subirán al escenario antes del horario que estaba previsto para Turf. La programación también incluye a La Cápsula, Pie Grande y DJ Diego Falco, además de la participación de la Escuela de Canto de Natalia Ortega.

El sábado 10 será otra de las jornadas centrales del festival, con las presentaciones de Ángela Leiva, The La Planta y Luana. La grilla se completará con Stefy y Los Borbotones, Pablo Sotelo, Herederos, la Banda Departamental de Lavalleja y DJ Emilio Cáceres.

El domingo 11, en tanto, la programación tendrá a Damas Gratis, Matías Valdez y Martín Piña entre sus principales figuras. También actuarán Los Sabrosos y Natalia Ortega y su banda, mientras que DJ Nahuel Pereira estará a cargo del cierre.

La celebración continuará durante octubre con actividades en distintas localidades del departamento. Entre ellas se encuentra la tradicional Noche de los Fogones, prevista para el 17 y 18 de octubre en el Cerro Artigas, con artistas como Larbanois & Carrero, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Lucas Sugo