¿Qué hay para hacer esta semana? Tocan Bryan Adams y Karibe con K, la Comedia Nacional abre su temporada y más

Marzo ya está en marcha y la agenda cultural siente cómo todo se reactiva. Varios shows para todos los gustos, entre música nacional e internacional, destacan en una semana que además de grandes recitales tendrá interesantes propuestas en teatro.

Cines y plataformas de streaming lanzan estrenos y la oferta crece. A continuación, un repaso a algunos planes que vale tener en cuenta entre el 8 y el 14 de marzo.

Thrillers, terror y funciones especiales en cine

Esta semana, la cartelera de cines uruguayos se renovará con numerosas propuestas. El martes, Movie tendrá funciones especiales del animé El castillo ambulante y la película religiosa Gemma Galgani. Más adelante, el jueves, habrá varios estrenos. Se podrá ver El Guardián: último refugio, un thriller de acción protagonizado por Jason Statham; Iron Lung: Océano de sangre, una película de terror ambientada en un mundo posapocalíptico; la romántica No te olvidaré, con Maika Monroe y Tyriq Withers; y El bufón 2, la historia de terror dirigida por Colin Krawchuk.

“Zootopia 2” y unas cuantas novedades para el streaming

El streaming trae novedades. El miércoles, Disney + sumará a Zootopia 2, la novena película más taquillera de la historia, a su catálogo. Netflix, por su parte, tendrá varios destacados: el martes lanzará el reality de citas Age of Attraction, el jueves presentará la séptima temporada de la serie Virgin River y el viernes estrenará Esa noche, una serie española de suspenso que protagonizan Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. HBO Max tendrá dos novedades estos días: el martes lanzará un documental sobre el accidente nuclear de Fukushima en 2011 y el viernes la serie Mira: Life After Divorce.

Bryan Adams, Karibe, Silvana Estrada y más recitales

La segunda semana de marzo ofrecerá numerosos recitales. Mañana, el Teatro Solís recibirá a Tablao, que inaugurará la tercera edición de la Cumbre Flamenca. También en el Solís, pero el jueves, la mexicana Silvana Estrada presentará su celebrado disco Vendrán suaves lluvias. Esa misma noche, en Sociedad Urbana Villa Dolores, Popo Romano ofrecerá un concierto de jazz.

El viernes habrá propuestas para todos los públicos, con la agenda encabezada por Bryan Adams, que llegará al Antel Arena y no al Estadio Centenario, como se había anunciado originalmente, por motivos logísticos, dijo la producción. También se podrá ver a Los Pericos en Sala del Museo, a Luana en MMBox, a Tabaré Leyton en Magnolio Sala y a Los Druidas en Sociedad Urbana Villa Dolores. Esa noche, además, comenzará el Afro Latin Fest en José Ignacio, que continuará hasta el sábado. El sábado, en tanto, Karibe con K actuará en el Teatro de Verano, Caras Extrañas en Live Era y Jhona Lemole presentará disco en el Cementerio Central.

Yesty Prieto, Miguel Ángel Cufos y Gerardo Nieto, de Karibe con K. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Un musical, un regreso y un unipersonal en distintas salas

Habrá mucho más para disfrutar en las tablas. El martes, Lea Bensassón presentará el unipersonal Mi gran casamiento hebreo en Magnolio Sala. Luego, el viernes, La obra que sale mal estrenará su quinta temporada en El Notariado, y El Galpón recibirá a la comedia Feliz día, de la compañía argentina Sutottos. El sábado, Luis Orpi presentará El peor de mis personajes en la Vieja Farmacia Solís, mientras que Mi madre, mi novia y yo estrenará su tercera temporada en El Galpón. Además, los amantes del género musical podrán ver Doña Flor y sus dos maridos, que irá de viernes a domingo en el Teatro Stella.

“Ícaro” en el Solís, la vuelta de “Yo soy Fedra” y más

La agenda teatral ofrecerá propuestas para todos los gustos. De jueves a domingo, Yo soy Fedra, la obra de Marianella Morena que protagoniza Noelia Campo, se presentará en el ciclo Ellas en la Delmira del Solís. En la sala principal del teatro, de viernes a domingo, Daniele Finzi Pasca presentará Ícaro, una de sus propuestas más emblemáticas. El viernes, el Auditorio Nelly Goitiño presentará Nelly, que celebra el centenario de la exdirectora del Sodre. El sábado, la Comedia Nacional inaugurará su temporada con Música de regreso a casa, de Victoria Vera, que irá de miércoles a domingo en Sala Verdi.

