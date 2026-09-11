Leo Maslíah y Elena Ciavaglia darán un concierto a dos pianos en Sala Zitarrosa: fecha y precio de entradas

Leo Maslíah y Elena Ciavaglia se reunirán esta noche en la Sala Zitarrosa para presentar Adelanto de Primavera, un concierto a dos pianos que combinará canciones y piezas instrumentales. Las entradas se venden en Tickantel por 800 pesos.

El repertorio incluirá composiciones creadas especialmente para esta presentación, además de obras de ambos artistas adaptadas al formato de dos pianos. La propuesta permitirá escuchar tanto sus nuevas creaciones como versiones de piezas de sus respectivos repertorios.

Ciavaglia publicó tres discos como solista y, en paralelo, forma parte del grupo Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol. Su vínculo con Maslíah ya tuvo otros encuentros sobre el escenario: en 2024 participó como invitada en el concierto que el músico ofreció en el Teatro Solís.

Para Maslíah, la presentación se inscribe en un año de conciertos, lanzamientos y proyectos literarios. En febrero publicó Microtonal, un disco que empezó a grabar hace unos 12 años y terminó a fines de 2025.

También lanzó una nueva versión de “Zanguango”, recuperó la grabación original de “Corriente alterna”, de 1987, y publicó “Una sombra en el espejo”, una canción escrita en 1999. “Buscando otra cosa entre borradores la encontré y me dio ganas de sacarla a flote”, contó en mayo a El País.

Su actividad en los escenarios incluyó La clase de piano junto a Lorena Rizzo, conciertos de piano solo y una presentación con La Orquestita del Oeste, integrada por 30 músicos. En Montevideo también compartió una propuesta con la cantante María Betancur y el percusionista Tato Bolognini, con quienes ha desarrollado distintos proyectos y grabaciones.

A ese recorrido musical se sumó la reciente reedición del libro La buena noticia y otros cuentos, de 1996.