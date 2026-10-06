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La Noche de los Estrenos regresa a la Sala Zitarrosa con Julio Cobelli, Tabaré Cardozo y Mónica Navarro

La gala anual de Cienarte celebra su vigésima edición con una propuesta que recorrerá distintas formas de habitar el tango y destinará lo recaudado a sus programas de formación artística y tecnológica.

06/10/2026, 02:43
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Sala Zitarrosa. Foto: Archivo El País.

Cienarte llevará a cabo su gala anual, La Noche de los Estrenos, mañana a las 20.00 en Sala Zitarrosa.
La primera edición se celebró en 2004, a raíz de la idea de Mauricio Ubal de convocar a artistas de distintos géneros musicales para presentar nuevas obras.

A lo largo de los años, han participado Raul Jaurena, Julio Frade, Fernando Cabrera, Panchito Nole, Hugo Fatoruso, Nestor Vaz y Eduardo Larbanois, entre otros. Esta vigésima edición, llamada Tango, murga y rocanrol, reunirá a Julio Cobelli, Tabare Cardozo, Nelson Pino, Monica Navarro y el Destaoriya Ensamble, dirigido por Horacio Di Yorio e integrado por egresados y egresadas de la Escuela de Tango.

El consejo de Julio Cobelli que transformó una canción de Drexler a último momento y su historia con Zitarrosa

El espíritu del espectáculo, de acuerdo con lo comunicado por la organización, es “recorrer las distintas formas de habitar el tango en la actualidad”. Las entradas están a la venta en Tickantel y en la boletería de la sala a 500 pesos. Todo lo recaudado se destinara a financiar los programas de formación artística y tecnológica que brinda la Fundacion Cienarte con la participación de mas de 200 niños, niñas y jóvenes.

Esta ocasión es especial porque supone el regreso de La Noche de los Estrenos a su lugar de orígen, la Sala Zitarrosa. La edición anterior se celebró en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, con una propuesta que recorió tangos, milongas y valses rioplatenses.

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