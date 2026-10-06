La Noche de los Estrenos regresa a la Sala Zitarrosa con Julio Cobelli, Tabaré Cardozo y Mónica Navarro

Cienarte llevará a cabo su gala anual, La Noche de los Estrenos, mañana a las 20.00 en Sala Zitarrosa.

La primera edición se celebró en 2004, a raíz de la idea de Mauricio Ubal de convocar a artistas de distintos géneros musicales para presentar nuevas obras.

A lo largo de los años, han participado Raul Jaurena, Julio Frade, Fernando Cabrera, Panchito Nole, Hugo Fatoruso, Nestor Vaz y Eduardo Larbanois, entre otros. Esta vigésima edición, llamada Tango, murga y rocanrol, reunirá a Julio Cobelli, Tabare Cardozo, Nelson Pino, Monica Navarro y el Destaoriya Ensamble, dirigido por Horacio Di Yorio e integrado por egresados y egresadas de la Escuela de Tango.

El espíritu del espectáculo, de acuerdo con lo comunicado por la organización, es “recorrer las distintas formas de habitar el tango en la actualidad”. Las entradas están a la venta en Tickantel y en la boletería de la sala a 500 pesos. Todo lo recaudado se destinara a financiar los programas de formación artística y tecnológica que brinda la Fundacion Cienarte con la participación de mas de 200 niños, niñas y jóvenes.

Esta ocasión es especial porque supone el regreso de La Noche de los Estrenos a su lugar de orígen, la Sala Zitarrosa. La edición anterior se celebró en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, con una propuesta que recorió tangos, milongas y valses rioplatenses.