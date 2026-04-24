Jesse & Joy anuncian show en Uruguay luego de 10 años: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas

El dúo mexicano Jesse & Joy anunció su regreso a Uruguay. Los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta volverán a presentarse en Montevideo tras una década, esta vez para presentar Lo que nos faltó decir, su disco de 2025. El show se enmarcará en una gira sudamericana que incluye escalas en tres ciudades argentinas y en Lima (Perú).

La cita será el miércoles 4 de noviembre en el Antel Arena, y las entradas ya están a la venta en Tickantel. Los precios van de 1600 a 4500 pesos y ya hay varios sectores agotados. Según informó la ticketera, los menores de 15 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable, mientras que los menores de dos años podrán acceder sin costo.

Será el primer concierto del dúo en Montevideo desde setiembre de 2016, cuando se presentaron en el Teatro Metro. En la previa de aquel show, Jesse definía su visión sobre la carrera artística. “El éxito es algo relativo. Para nosotros, éxito es poder hacer lo que nos gusta”, dijo entonces a El País.

La nueva presentación en el Antel Arena —la más ambiciosa del dúo en Uruguay hasta el momento— combinará sus clásicos, como “¡Corre!”, “Dueles”, “Te esperé” y “La de la mala suerte”, con material reciente. Entre las novedades se destacan “Empinar el codo”, “Lo que nos faltó decir”, “Te perdí” y “Accidente”, los sencillos que anticiparon el nuevo álbum.

Fiel a su estilo, el grupo vuelve a apostar por un enfoque íntimo en sus composiciones. “Nuestra música siempre ha sido una especie de terapia para nosotros, aunque no siempre hablamos de rupturas”, decía Joy en una entrevista con El País en 2019. “Jesse y yo vemos a la música como una forma importante de expresión; se acerca a una terapia, con la diferencia de que aquí el terapeuta es la pluma, el papel y la guitarra”.

"Queremos que la gente que escuche nuestra música se identifique con distintos tipos de emoción y de circunstancias. Nos da mucho confort saber que uno no está solo en este tipo de situaciones", agregó.

En esa misma línea, la artista también reflexionaba sobre su recorrido: “Es increíble poder dedicarme a lo que amo. Cuando estoy cantando, me parece fascinante estar frente a miles de personas escuchando tu música. Si lo sacás de contexto, es muy fuerte: están escuchando un sonido que sale de tu cuerpo”.