Jesse anunció una pausa con Joy, presentó una banda y se defendió: "No he dejado tirado ni abandonado a nadie"

Jesse Huerta presentó este miércoles 23 de setiembre Jesse and the Supernovas, su nuevo proyecto musical, pocos días después de anunciar una pausa en Jesse & Joy, el dúo que conforma desde hace más de dos décadas con su hermana Joy Huerta.

El anuncio llega en medio de una etapa de cambios para los hermanos. Mientras Jesse decidió tomar distancia temporal del proyecto que comparte con Joy para enfocarse en su familia, su bienestar y su vida personal, la cantante aseguró que continuará adelante con la música y con los compromisos del dúo.

La nueva etapa quedó expuesta este martes, cuando Joy se presentó sola ante los medios. Con la voz quebrada, reconoció que todavía le resulta difícil imaginar los escenarios sin la persona con la que construyó prácticamente toda su trayectoria artística.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, expresó.

La cantante aseguró que respeta la decisión de su hermano, pero que eligió continuar con su carrera. “Amo profundamente a mi hermano, respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso, pero también amo profundamente a mi público y amo lo que he construido a lo largo de 20 años. Han sido días muy difíciles, pero decido continuar”, sostuvo.

“Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”, agregó.

La carta de Joy Huerta

Además de sus declaraciones ante la prensa, Joy se refirió a la situación en sus redes sociales. En una carta publicada en Instagram, explicó por qué había decidido guardar silencio después del anuncio de su hermano.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas”, escribió.

La cantante planteó así que el proceso también implica para ella adaptarse a una nueva realidad después de más de 20 años de compartir escenario, canciones y carrera con Jesse.

Jesse presentó su nuevo proyecto

En ese contexto, Jesse dio a conocer Jesse and the Supernovas, una nueva agrupación que presentó a través de sus redes sociales.

La publicación incluyó el logotipo de la banda, el mensaje “Antes de la primera señal, queremos darte la bienvenida” y un enlace para que sus seguidores se registraran y recibieran información sobre el proyecto.

Después de suscribirse, los usuarios podían acceder a un video en el que Huerta aparece solo y se dirige a quienes se sumaron a la comunidad.

“Hola, qué bueno que llegaste. Desde este momento, oficialmente, ya eres un supernova”, dice el músico, sin revelar todavía la fecha de lanzamiento de la música ni quiénes integrarán la agrupación.

El anuncio generó distintas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron el comienzo de esta nueva etapa, otros cuestionaron que Jesse presentara una banda pocos días después de comunicar que se tomaría una pausa de Jesse & Joy.

Ante esos comentarios, el músico aclaró que su decisión no implica alejarse de la música, sino únicamente hacer una pausa del proyecto que comparte con su hermana.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas. Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, señaló.

Jesse aseguró que el nuevo proyecto ya estaba previsto

Huerta también explicó que Jesse and the Supernovas no surgió después de su decisión de hacer una pausa en el dúo, sino que era un proyecto que ya había sido planificado.

“Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida. Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión”, precisó.

Según explicó, la nueva agrupación estaba “planeada, calendarizada y hablada desde hace meses” y tanto Joy como su equipo de trabajo conocían sus planes.

“La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz. Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que continuar creando música no contradice su decisión de priorizar otros aspectos de su vida.

“Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje”, explicó.

Y agregó: “Aunque me desgarre el alma, mi descanso es de Jesse & Joy y no de la música”.

El músico también negó que su decisión implique abandonar a su hermana o retirarse del dúo en un momento de dificultades profesionales.

“Tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie. Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”, expresó.

Jesse & Joy continuará con los compromisos ya anunciados

Aunque Jesse tomó la decisión de hacer una pausa, el dúo continuará cumpliendo con los compromisos que ya tenía pautados.

En un primer mensaje, el músico había aclarado que estaría presente en las presentaciones anunciadas hasta el 17 de noviembre, fecha en la que Jesse & Joy tiene previsto presentarse en Londres. Poco después, amplió esa información y precisó que también participará de todos los compromisos, anunciados o no, que estén agendados hasta el 5 de diciembre.

“Contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón”, escribió.

Eso incluye el regreso de Jesse & Joy a Montevideo, previsto para el miércoles 4 de noviembre en el Antel Arena.

El concierto fue anunciado en abril y marcará el regreso del dúo a Uruguay después de una década. Su anterior presentación en el país fue en setiembre de 2016, cuando actuaron en el Teatro Metro.

Las entradas continúan a la venta a través de Tickantel y, según la información disponible, quedan cuatro sectores disponibles, con precios que van de $3.600 a $4.200.

El espectáculo forma parte de la gira de presentación de Lo que nos faltó decir, el álbum que Jesse & Joy publicaron en 2025. El repertorio combina canciones de ese trabajo con algunos de los principales éxitos de su trayectoria, entre ellos “¡Corre!”, “Dueles”, “Te esperé” y “La de la mala suerte”.

Por ahora, la agenda del dúo continuará con las fechas previstas, mientras Jesse avanza en paralelo con su nuevo proyecto y Joy encara los escenarios sin su hermano como compañero permanente.