Tras 21 años juntos, uno de los músicos de Jesse & Joy deja el dúo: ¿qué pasará con su show en el Antel Arena?

Jesse & Joy atraviesan un momento decisivo después de 21 años de carrera compartida. Este martes, Jesse Huerta, músico del dúo mexicano que integra junto a su hermana Joy, anunció que se tomará un tiempo alejado del proyecto una vez que cumpla con los compromisos ya asumidos. La decisión no supone por ahora una despedida definitiva, sino una pausa para priorizar a su familia y su bienestar.

"A nuestra familia de Jesse & Joy: quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió Jesse en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

El músico explicó que no fue una resolución sencilla porque la música sigue ocupando un lugar central en su vida, pero aseguró que necesita cambiar el ritmo con el que viene trabajando. "Hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia", señaló. Más adelante habló de la necesidad de "cuidar mi paz y mi salud mental y emocional", estar más presente con los suyos y permitirse "seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos".

Jesse también le dedicó un mensaje a su hermana y dejó claro que la pausa no responde, al menos públicamente, a un conflicto entre ambos. "Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida", afirmó, antes de agradecerle a Joy "por los buenos recuerdo"” y por haberle permitido acompañar su voz durante todos estos años.

El anuncio generó una pregunta entre los seguidores que ya tienen entradas para las próximas fechas: ¿qué ocurrirá con los conciertos programados? En el caso de Uruguay, no habrá cambios.

Jesse aclaró primero que cumpliría con todos los compromisos anunciados hasta el 17 de noviembre, cuando el dúo tiene prevista una presentación en Londres. Poco después publicó un segundo mensaje para precisar que también estará presente en todos los compromisos, anunciados o no, agendados hasta el 5 de diciembre. "Contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón", escribió.

Eso incluye el regreso de Jesse & Joy a Montevideo, previsto para el miércoles 4 de noviembre en el Antel Arena. El concierto fue anunciado en abril y marcará la vuelta del dúo a Uruguay después de una década: su anterior presentación había sido en setiembre de 2016, en el Teatro Metro.

Las entradas continúan a la venta a través de Tickantel y solo quedan cuatro sectores disponibles. Los precios van de 3.600 a 4.200 pesos para el concierto.

El show forma parte de la gira de presentación de Lo que nos faltó decir, el disco que Jesse & Joy publicaron en 2025, y combina canciones recientes con algunos de los mayores éxitos de su repertorio, entre ellos “¡Corre!”, “Dueles”, “Te esperé” y “La de la mala suerte”.

Formado por los hermanos Jesse y Joy Huerta, el dúo construyó en dos décadas una de las carreras más populares del pop mexicano y latinoamericano. Ahora, tras completar la agenda ya pautada, Jesse abrirá un paréntesis sin fecha de regreso definida. "Nuestra música nunca parará", expresó en su despedida temporal.