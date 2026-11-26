Cuando el baterista uruguayo Mateo Ottonello llamó a Javier Malosetti para que integre su trío, este aceptó, pero con una condición: que Ottonello también sea parte del suyo. Así nació este proyecto del que también forma parte Bruno Di Lorenzo en la guitarra y que ahora llega para presentarse el viernes 11 de diciembre en La Trastienda y el 12 en Pueblo Narakan, de Punta del Este.

Malosetti es un bajista con una amplia carrera solista, pero que también ha colaborado con grandes nombres de la música rioplatense, como Luis Alberto Spinetta, Jaime Roos y Ruben Rada. Con este último, incluso, grabó Varsovia en 2007, un álbum con versiones de canciones de ambos.

Ahora, le entusiasma volver a tocar a Uruguay. Las entradas para el show de Montevideo están disponibles en Passline a partir de 1690 pesos y las del show de Punta del Este en Redtickets a partir de 3280 pesos.

Previo a estos shows, conversó con El País.

—¿Qué te gusta del formato power trio y de llevarlo a cabo con Mateo Ottonello y Bruno Di Lorenzo?

—Yo siempre toqué con tecladistas, pero el formato de guitarra, bajo y batería es algo con lo que estoy emparentado por mi viejo, Luis Alberto (Spinetta) y algunos otros tríos de los que formé parte. Pero en mi música me gustaba tener teclados porque llena con su sonido, así esto que fue un gran cambio para mí. La formación eléctrica te lleva a una energía rockera indefectiblemente: por más que un pie esté puesto en otros mundos como el jazz, el blues, incluso en la música rioplatense, el otro está en ese concepto rockero, de sonido de bajo y guitarra.

—¿Cómo dialogan musicalmente con Mateo?

—Él toca la batería en mi trío y yo toco el bajo en el suyo. La música de Mateo tiene momentos contemporáneos de total libertad que a veces se ponen muy intensos. Venimos agarrados con algo y de repente todo se suelta orgánicamente, eso es todo un desafío para un bajista. Cuando venimos a mi música, yo tengo un poco de raíz más en el blues, en el jazz y en algo más rítmico, no tan librado al azar. Pero él se las arregla para dar rienda suelta a su espíritu libre y creativo.

Javier Malosetti, Mateo Ottonello y Bruno Di Lorenzo.

—Tuviste la oportunidad de grabar Varsovia, un disco con Ruben Rada, ¿cómo surgió?

—Yo producía musicalmente un programa que se llamaba Música para Soñar. Se hacía en Telefe en los cierres de programación entre el 2004 y 2005. Venían músicos a hacer una canción a lo último y una vuelta vino Rada a hacer “Georgia on My Mind”, de Ray Charles. Vino hermoso, con una túnica negra y los pelos en punta. Nosotros ya nos conocíamos de antes, pero ahí quedamos manijeados para hacer algo. A él le vino bien porque venir a tocar a Argentina le significaba una movida de 30 personas entre los músicos, los asistentes y todo el equipo técnico. Hicimos un cuarteto con él: Hernán Jacinto en el teclado, Oscar Yunta en la batería y Ruben en la percusión y la voz. Él me dijo: “Elegite temas. Yo me tengo que ir 20 días a Montevideo y vuelvo. Hacé lo que quieras, poné temas tuyos y míos”. Puse dos míos y después, en modo fan porque siempre me gustó su música, puse suyos. Me bochó algunos, quise poner alguno del El Kinto, pero me dijo: “No, eso no estoy para cantar eso”.

—Pero está “Muy lejos te vas”.

—Pero no está “Qué me importa”, no quiso. Es muy agudo, muy adolescente. Hicimos “Esa tristeza”, también. Duró cuatro años ese proyecto y fue exclusivamente para tocar en Argentina, porque él tenía su banda en Uruguay, pero yo le abrí la puerta a clubes: tocábamos en La Trastienda, todos los veranos hacíamos Medio y medio.

—Hablando de uruguayos, también participaste en Anfibio, el álbum debut de Nicolás Ibarburu.

—En ese disco toqué en “Sham time” y “Cissy Strut”. En “Sham Time” hice realmente lo que quise y Nico me decía que siga. Quedó una toma que es una zapada. Fue muy generoso de su parte convocarme y darme ese lugar. Hizo lo mismo que yo hice con él, porque yo toqué en su primer disco, pero él también tocó en el mío junto a su hermano Martín, y el tenía 16 años. Hicieron una versión de “Purple Haze”, de Jimi Hendrix.

—¿Por qué tanto vínculo con Uruguay?

—Es hermoso haber tocado en dos temas de un disco de Jaime Roos y tener uno junto a Ruben Rada porque son mis héroes. La música uruguaya me atrapó hace muchos años, de la mano de un baterista de ahí que se llama Marcelo Rusillo. Era un verdadero maestro, vivía acá en Buenos Aires, y los dos tocamos con Dino Saluzzi, un bandoneonista que Jaime también conocía. Fue así cómo se dieron las cosas y fue un honor. Ahora, hay toda una camada nueva de músicos uruguayos que son uno más asesino que el otro.

—Van a tocar en La Trastienda y en Pueblo Narakan en cuestión de horas. ¿Qué tanto afecta el ambiente en el que se da un show?

—Son situaciones distintas, pero las dos están buenas. Este fin de semana tocamos en Buenos Aires, hicimos un boliche grande y al otro día hicimos un teatro en La Plata. Fueron dos situaciones completamente diferentes. El teatro es una sala a oscuras, con todos sentados mirando para adelante. No se come, no hay ruido de cubiertos cuando tocamos y es donde mejor puede llegar a sonar la música. Pero nsotros ensayamos en una sala de ensayo chiquita, donde nos estamos mirando las caras y los equipos nos apuntan a nosotros, y eso tiene más que ver con lo con la situación de bar. Nos sentimos un poco más en casa en un recinto más chico, con la gente más junta. La Trastienda es mitad boliche, mitad sala teatral, tiene una onda muy particular. Después también nos gusta grabar, que es una situación completamente distinta y en la que la música se abre camino.