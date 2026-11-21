A 14 años de la muerte de Luis Alberto Spinetta, su hermano Gustavo habló de él en una entrevista y terminó protagonizando una extraña escena que generó escalofrío, emoción y un debate en las redes sociales. Mientras, con lágrimas en los ojos, recordaba tanto el fallecimiento del músico como el de sus padres, un ensordecedor ruido se hizo eco en la sala y, cuando descubrieron de qué objeto lo produjo, varios lo interpretaron como una poderosa señal.

Días atrás, Gustavo Spinetta dio una entrevista para el ciclo Fonograma, de Goura’s Music, y fue consultado, entre varias otras cosas, por su relación con la espiritualidad. “La espiritualidad siempre te agarra en los peores momentos, es el salvavidas. No soy un tipo devoto, pero sí lo tengo incorporado. Me crié como católico, fui a iglesias, tuve promesas de algún familiar que hizo por mí. Está”, sostuvo el artista de 72 años. “Creo en Dios. Tuve una cosa, yo todavía no sé bien qué fue, un suceso, después de que me quedo solo en casa, cuando muere mi madre. En un año murieron mi viejo y Luis”, continuó.

Justo en ese momento se escuchó el ruido de una serie de objetos que cayeron al suelo. “¡No, padre! Vos hablabas de la espiritualidad. Qué macama. La fe mueve montañas”, exclamó Spinetta, mientras se secaba las lágrimas. ”Confirmado, tremendo”, dijo el conductor Juan Francisco Domínguez, quien se levantó para ver lo que había pasado. Lo sorprendente fue el descubrimiento que hizo: “Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas”.

Spinetta quedó completamente conmocionado al enterarse de que fueron justamente tres guitarras las involucradas. Se llevó las manos a la cabeza y dijo: “¡No! La p***, me voy de acá”. “Impresionante porque, además, fijate el momento para que se caigan”, señaló el conductor. La escena rápidamente fue replicada en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, varios de los cuales mencionaron que pudo haberse tratado de una señal de “El Flaco”, que murió el 8 de febrero de 2012 a los 62 años como consecuencia de un cáncer de pulmón.

Tras este particular momento, Gustavo retomó su relato inicial. “Esto lo había pensado contar y a la vez sé que me pongo medio bravo”, anticipó. Recordó el día que estaba trabajando a oscuras en el living de su casa, iluminado solo por la luz de la computadora. Se encontraba sentado de espaldas a un hogar que tenía en la parte superior varias esculturas y objetos. “Entre esos objetos había una virgencita de vidrio con una base y una imagen pegada en color. Tenía pilas porque prendía luz. Eran cosas que Luis traía cuando iba al Barrio Chino a buscar comida. Después, por ahí pasaba por casa y le llevaba una chuchería a mi vieja. Un día le trajo eso. La cuestión es que yo nunca vi la luz prendida, porque cuando llego a mi casa, se ve que la batería no andaba. Nunca la vimos prendida”, explicó.

Gustavo, hermano de Luis Alberto Spinetta, hablaba sobre la muerte de sus padres y de su hermano durante una entrevista en Fonograma cuando "algo" pasó. https://t.co/ZQf4CjR56d — Resumido (@Resumidoinfo) November 19, 2026

Sin embargo, ese día advirtió que en el ventanal que tenía en frente se reflejaba una luz celeste que se prendía y apagaba. Como estaba a oscuras, lo primero que pensó fue que podía tratarse de un patrullero de la policía, pero no era así. “Cuando me paro, veo que lo que está titilando es la virgencita. En ese momento estaba mal, pensando en por qué había pasado todo lo que había pasado, no le encontraba explicación. Era todo sufrimiento”, se sinceró. “En ese momento fue que pasó eso, se enciende la luz y directamente cuando veo eso digo: ‘Hay alguien que me está tirando una data’”, reveló conmovido y remarcó que esa luz se mantuvo titilando durante bastante tiempo.

La Nación/GDA.