I Love Reggaeton llega a Uruguay con 12 figuras internacionales: fecha, lugar, artistas y precios de las entradas

El reggeaton tendrá su propia fiesta en Uruguay. I Love Reggaetón, el festival dedicado a uno de los géneros que transformó la música latina y las pistas de baile, llegará por primera vez al país con una grilla que reunirá a referentes de distintas generaciones en el Parque Roosevelt.

La cita será el viernes 19 de marzo de 2027, con una programación que tendrá como principales figuras a Baby Rasta & Gringo, Alexis & Fido, Ken-Y, Jory Boy, Joysi Love (exintegrante de La Factoría) y Aldo Ranks, entre otros artistas.

El festival propone un recorrido por distintas épocas del reggeaton, desde sus raíces y la explosión del género en los primeros años de los 2000 hasta canciones que se convirtieron en clásicos de las fiestas latinoamericanas.

Entre los nombres más destacados estará Baby Rasta & Gringo, dúo puertorriqueño fundamental para la historia del género, asociado a canciones como “El amor se fue” y “Me niegas”. También llegará Alexis & Fido, conocidos como “Los Pitbulls”, responsables de éxitos como “5 Letras”, “Eso Ehh!” y “Me quiere besar”.

Otro de los artistas confirmados es Ken-Y, quien alcanzó popularidad internacional como integrante del dúo R.K.M. & Ken-Y y luego desarrolló una carrera como solista. Su repertorio incluye algunos de los temas románticos más reconocidos de la primera gran expansión internacional del reguetón.

La grilla también tendrá a Jory Boy, cantante puertorriqueño vinculado a la generación que llevó el género urbano a las listas internacionales, mientras que Joysi Love, exintegrante de La Factoría, aportará a la jornada canciones de la agrupación panameña como “Todavía” y “Perdóname”.

A ellos se sumará Aldo Ranks, referente del reggae en español y la música urbana panameña, además de Fulanito, grupo dominicano-estadounidense que fusionó merengue, hip hop y ritmos urbanos y que se hizo conocido internacionalmente con canciones como “Guallando”.

La presencia femenina estará representada también por Lorna, cantante panameña que convirtió “Papi chulo” en uno de los grandes éxitos de la música urbana latina de comienzos de siglo. El cartel se completa con El Gato Volador, Monterrojo, DJ Playero y Natalia Barsotti, para una jornada que combinará reguetón, reggae, merengue y otros sonidos ligados a la evolución de la música urbana latinoamericana.

Las entradas para I Love Reggaetón ya están disponibles a través de Entraste.com, con diferentes opciones según la ubicación y los servicios incluidos. La entrada General – Lote 3 tiene un costo de $1.700 e incluye acceso a la pista general, además de barras, puntos de venta de comida y baños generales.

La opción Front Stage – Lote 3 cuesta $4.000 y permite el ingreso preferencial y acceso al sector frente al escenario. También incluye barras, puntos de comida y baños exclusivos, un lanyard y acreditación conmemorativa, además del acceso a la pista general.

Por $5.500, el Standing VIP – Lote 2 suma ingreso preferencial y acceso a una zona VIP con tarima elevada. La entrada incluye barras, puntos de comida y baños exclusivos, lanyard y acreditación conmemorativa, además del acceso a la pista general y a los sectores Front Stage y VIP Standing.

También habrá una alternativa para grupos: la Mesa VIP para cuatro personas, con un precio de $40.000. Incluye ingreso preferencial, mesa exclusiva en una tarima elevada, barras, puntos de comida y baños exclusivos, una botella de espumante de bienvenida, otra botella con mixers, cuatro sets de merchandising oficial y acceso a la pista general, Front Stage y VIP Standing. El paquete también contempla dos espacios de parking.

De acuerdo con la disponibilidad informada por la organización, algunas categorías ya se encuentran en sus últimos tickets.