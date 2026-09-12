Guardó sus canciones durante años, se animó a publicarlas y encontró su lugar: la historia de Santi Echeverría

Santi Echeverría necesitó años para escribir "Carta a mi viejo". Su padre falleció en 2014 y los primeros borradores no lo convencían: sentía que no expresaban lo que le pasaba. Cuando la terminó, hace dos años, la compartió con familiares y amigos que lo alentaban a publicarla. Recién se animó después de cantarla en mayo en Sala Corchea. "En los ensayos incluso era complicado poder cantarla sin llorar", relata a El País.

Cantarla frente a su familia fue un desafío. Después recibió mensajes de desconocidos que encontraban en ella un recuerdo de sus propios seres queridos. "Las canciones, en realidad, son lo que te queda, ¿no? Hay gente, al menos a mí me pasa, que acude a una canción cuando está triste", dice.

Durante años, Echeverría escribió canciones que quedaron guardadas en cuadernolas. Acaba de publicar Cuando todo era otra cosa, su primer EP después de varios sencillos, y el viernes lo presentará en Inmigrantes. Santi Fleitas abrirá el show y las entradas se venden en RedTickets a 650 pesos.

El EP, editado a inicios de setiembre, reúne cuatro canciones producidas por Lucas Cary, cuyo Cuando estabas cerca fue elegido por El País como uno de los mejores discos uruguayos de 2024. Se conocieron ese año, cuando Echeverría subió a Instagram una versión de "Capital de amor", la colaboración con Juano incluida en aquel álbum. "Yo subí el reel pensando que capaz me iba a dar ‘me gusta’ y terminaba ahí", recuerda. Pero Cary le respondió y se quedaron charlando.

Le contó que componía y que quería grabar, y se enteró de que Cary también era productor. “Pah, me encantaría mostrarte mis canciones”, le dijo. Se las mandó, a Cary le gustaron y empezaron a trabajar juntos. “Si bien lo tenía pensado y me gustaba la idea, como que no me animaba mucho a largarme. Creo que el empujón que me dio Lucas fue el inicial”, comenta.

Hasta entonces había pasado por bandas de heavy metal, tenido un proyecto de cumbia pop y tocado el bajo durante cinco o seis años en distintos grupos. Al grupo de plena Bien Suave, por ejemplo, llegó cuando le preguntaron si conocía a un bajista. Él era guitarrista, pero se ofreció: "Si quieren, les hago el aguante y les toco el bajo hasta que consigan a uno". Se quedó dos años y medio.

Tocar en boliches le dio una confianza que hoy agradece, pero con su proyecto de cumbia pop no terminaba de sentirse identificado. “Sentía que lo de la cumbia era más que nada por un tema de que era lo que se escuchaba y no por escucharme a mí mismo, ¿no? De decir: ‘¿Qué es lo que quiero hacer?’”.

Le gustaban el rock y las baladas, y el proyecto solista que abrió con "Regalo griego", en 2024, le permitió acercarse a ese sonido. "La gente me ha dicho que me ve cómodo en este lugar".

Cuando quiso hacer un disco, Cary le sugirió empezar por un EP. En agosto del año pasado, el productor le dejó una tarea: ponerse a escribir. Echeverría volvió a sus cuadernolas, rescató anotaciones y trabajó las melodías junto a Cary. "Son todas canciones nuevas, pero basadas en historias viejas", explica. El trabajo llevó casi un año: buscaban un hilo conductor que les permitiera contar cuatro historias diferentes.

“Qué tal te va con una llave en el llavero / Con la ausencia de mis manos atravesando tu pelo”, canta en el arranque. “Ahora qué haremos?”, “Anzuelo” y “Bitácora” completan ese recorrido por las relaciones, entre el indie pop y el rock.

En Cuando todo era otra cosa hay guitarras más distorsionadas y baterías más naturales, pero el cambio también está en las letras. "Siempre era la víctima; siempre o me dejaban o había un problema con alguna chica o algo, pero en este caso era yo el malo”, dice sobre la canción que abre y da nombre al EP.

Allí, además de una referencia a “El alma en dos”, de Trotsky Vengarán, canta: “Sé que nunca dije la verdad, hay cosas que no cambiarán”. “Me dio lugar a mostrar esa faceta de uno que a veces es difícil de reconocer”.

Para Inmigrantes prepara cambios en el repertorio que presentó en mayo y sumó un bajista a la banda. También habrá canciones inéditas. Pensó que después del EP se tomaría un descanso de las grabaciones, pero ya está trabajando en temas nuevos. “Se prendió la máquina y hay que tratar de no frenarla”.