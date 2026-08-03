El regreso de "La Fiesta de la X" se sigue acercando: quiénes vienen y cuánto salen las entradas

Hoy se ponen en venta las entradas para el regreso de La Fiesta de la X, que se realizará el 11 de diciembre en el Rural del Prado. Además, se dio a conocer buena parte de la grilla artística.

Las entradas están a la venta en RedTickets, con una primera tanda a 1.700 pesos las generales y a 5.800 pesos los ingresos VIP.

En esta La Fiesta de la X estarán los brasileños Titãs, los argentinos Los Pericos y un montón de números locales: The La Planta, Flor Sakeo, Los Traidores, Soffia Philo, Hereford, Mota, Maia Castro, Cuatro Pesos de Propina, La Teja Pride, Peyote Asesino, Flor Infante, Favela - Roda de Samba, Comparsa La Sara del Cordón, Murga La Justa, Francis Andreu, La Orquesta de las Mil Melodías, 99% Baladas, Sustancia y The Warehouse-Electrónica.

Se anuncia que habrá más novedades y sorpresas para una fiesta que incluirá más de 150 artistas repartidos en seis escenarios durante 10 horas que prometen ser “de arte, música, gastronomía y encuentros”.

Además de los shows en vivo, habrá un festival de cortometrajes, exposiciones y artistas callejeros.

“La Fiesta de la X, la Fiesta Final” fue creada en 1999 por Alejandro Fontaina —quien ahora figura como consultor y asesor del proyecto— como una forma de salvar o despedir a la rockera X FM (que estaba en el 100.3 del dial, antes ocupado por Eldorado y ahora por Aire FM). La iniciativa fue un éxito y llegó a convocar a más de 100.000 personas en algunas de sus ocho ediciones: fue un fenómeno cultural generacional.

La Fiesta de la X, organizada por la productora Celeste Music, llega 20 años después de su última edición montevideana (hubo, sí, versiones en el Parque Roosevelt y en el faro de La Paloma, donde se realizó la última, el 6 de enero de 2018) y con todo para recuperar aquel viejo encanto.

