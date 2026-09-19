Aníbal Sampayo: quiénes cantarán en el gran homenaje por sus 100 años en Paysandú y cómo será el festejo

Muchas de las canciones que forman parte del repertorio popular nacional son de la autoría de un solo hombre: Anibal Sampayo. “Ky chororó”, “Garzas viajeras” y “Río de los pájaros” se siguen cantando en escuelas, fogones y peñas.

Es por esto por lo que, en el marco del centenario del nacimiento del cantor, hoy a las 19.00 se celebrará un concierto homenaje en la Plaza Artigas de Paysandú —el departamento natal del músico— con entrada libre.

La actividad es organizada por la Dirección Nacional de Cultura, a través del Instituto Nacional de Música, con la participación de la Dirección de Educación, la Comisión Bicentenario Uruguay, la Intendencia de Paysandú y el apoyo de Canal 5 y Agadu.

Bajo la dirección artística de Guzmán Mendaro, participarán de Sampayo 100 artistas como Ana Prada, Martín Buscaglia, Luciano Supervielle, Isabel Lenoir, Copla Alta, Jorge Nasser y Alfonsina. El recital será transmitido en vivo por Radio Uruguay.

Según informa la organización, el objetivo del homenaje es “acercar a nuevos públicos” al repertorio del sanducero y “reconocer la vigencia de una obra profundamente vinculada al paisaje, la identidad y la cultura del litoral”.

En un ciclo de entrevistas realizado por el MEC por el centenario de Sampayo, Mendaro reconoció el valor del artista por lo que documentó de su época. “Dedicó su vida entera a mostrarnos las costumbres en sus letras y a recrear el paisaje en su música, algo que es difícil de hacer”, explicó.

Según Mayra Jaimes, coordinadora del Instituto Nacional de Música, Sampayo tiene una “obra gigante”, con una riqueza de sonidos que hace que sea necesario darle visibilidad y difusión a su repertorio. Por lo tanto, se realizarán otras acciones más allá del concierto con este fin.

Por ejemplo, se difundió un cancionero en escuelas de música, bachilleratos artísticos y coros para que estos puedan cantar sus canciones.

Además, el Instituto Nacional de Música, junto a la Dirección Nacional de Educación, coordinaron dos talleres en Paysandú sobre la vida y obra de Sampayo.

Uno se llevó a cabo ayer, a cargo de la música y docente Viviana Ruiz, y otro será hoy: se titula “Río gurí” y está a cargo del músico y docente Eduardo Yaguno; será en Sala Imagina a las 16.00. Está dirigido a estudiantes de música y público interesado y se centrará en abordar su obra desde lo musical y poético. Como cierre, quienes participen realizarán una creación sonora colectiva en homenaje a Sampayo.

El homenaje al sanducero en Paysandú comenzó en agosto, con una agenda llena de actividades y presentaciones dedicadas a revisitar su legado. El 14 de ese mes se realizó el concierto homenaje Río de canciones, a su vez, el 27 se inauguró la Muestra Histórica Anibal Sampayo en el Museo Histórico de Paysandú y el 29, Catherine Vergnes realizó un show.

En paralelo, el investigador Schubert Flores publicó Aníbal Sampayo. Poeta del Río de los Pájaros Pintados. Tomo I, que reconstruye los primeros años de la vida y la obra del compositor.