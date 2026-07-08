Libros en redacción: un romance queer juvenil, uno de relatos y dibujos y una biografía de Felisberto Hernández

Como todas las semanas, los miércoles son de libros en la sección Espectáculos de El País. Esta semana llegó el primer libro de un joven poeta uruguayo, una biografía de un músico y escritor, y lo nuevo de un conocido artista uruguayo.

Aquí un repaso por tres libros que llegaron a la redacción de El País.

Un autor que también dibuja en las calles

El escritor que también es el artista plástico conocido como Casa de Balneario, Germán Di Pierro combina ambos mundos en Efectos especiales, su tercer libro de relatos. Los otros fueron Aparato reproductor y Pólvora y en 2025 publicó sus ilustraciones en Trabajo para alquilar. “El autor hace extensiva el alma de buscavidas de sus dibujos en lengua escrita a la vez que no abandona el idioma de lo visual”, dice en la contratapa José Arenas.

Portada del libro "Efectos especiales". Foto: Difusión.

Ficha

Título: Efectos especiales

De: Germán Di Pierro.

Editorial: Estuario

Páginas: 114

Una historia de vida, de letras y de música

Subtitulado “El extraño viaje entre el músico y el escritor”, este nuevo libro de Carina Blixen, “evoca los inicios de Felisberto Hernández, sus años de músico y escritor marginal, sus giras por localidades de Uruguay, su experimentación con artistas y espectáculos diversos, con las posibilidades de la narración oral y con distintas modalidades de escritura”, según anuncia la autora. Es una informada biografía de un pianista y escritor siempre misterioso.

Portada del libro "Felisberto en gira". Foto: Difusión.

Ficha

Título: Felisberto en gira

De: Carina Blixen.

Editorial: DaVinci.

Precio: 880 pesos.

Historia de amor de un joven escritor uruguayo

Luego de dos libros de poemas y colaboraciones en antologías poéticas, el joven escritor (nació en 2005) oriundo de Montevideo publicó su primer libro de ficción. Es una historia queer ambientada en Canadá y centrada en Ciro y Asher. El primero es un músico en ascenso que busca escapar de una discográfica que lo controla, mientras que Asher trabaja como barista en una cafetería que oficiará de refugio para el inicio de esta historia del amor.

Portada del libro "Café San Francisco". Foto: Difusión.

Ficha

Título: Café San Francisco

De: Franco Bitancort.

Editorial: Planeta

Precio: 990 pesos.

Páginas: 345.