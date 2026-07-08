Libros en redacción: un romance queer juvenil, uno de relatos y dibujos y una biografía de Felisberto Hernández
Entre las novedades editoriales que llegaron a la redacción se encuentra lo nuevo del joven escritor Franco Bitancort, una biografía a cargo de Carina Blixen, y lo nuevo de Germán di Pierro.
Como todas las semanas, los miércoles son de libros en la sección Espectáculos de El País. Esta semana llegó el primer libro de un joven poeta uruguayo, una biografía de un músico y escritor, y lo nuevo de un conocido artista uruguayo.
Aquí un repaso por tres libros que llegaron a la redacción de El País.
Un autor que también dibuja en las calles
El escritor que también es el artista plástico conocido como Casa de Balneario, Germán Di Pierro combina ambos mundos en Efectos especiales, su tercer libro de relatos. Los otros fueron Aparato reproductor y Pólvora y en 2025 publicó sus ilustraciones en Trabajo para alquilar. “El autor hace extensiva el alma de buscavidas de sus dibujos en lengua escrita a la vez que no abandona el idioma de lo visual”, dice en la contratapa José Arenas.
Ficha
Título: Efectos especiales
De: Germán Di Pierro.
Editorial: Estuario
Páginas: 114
Una historia de vida, de letras y de música
Subtitulado “El extraño viaje entre el músico y el escritor”, este nuevo libro de Carina Blixen, “evoca los inicios de Felisberto Hernández, sus años de músico y escritor marginal, sus giras por localidades de Uruguay, su experimentación con artistas y espectáculos diversos, con las posibilidades de la narración oral y con distintas modalidades de escritura”, según anuncia la autora. Es una informada biografía de un pianista y escritor siempre misterioso.
Ficha
Título: Felisberto en gira
De: Carina Blixen.
Editorial: DaVinci.
Precio: 880 pesos.
Historia de amor de un joven escritor uruguayo
Luego de dos libros de poemas y colaboraciones en antologías poéticas, el joven escritor (nació en 2005) oriundo de Montevideo publicó su primer libro de ficción. Es una historia queer ambientada en Canadá y centrada en Ciro y Asher. El primero es un músico en ascenso que busca escapar de una discográfica que lo controla, mientras que Asher trabaja como barista en una cafetería que oficiará de refugio para el inicio de esta historia del amor.
Ficha
Título: Café San Francisco
De: Franco Bitancort.
Editorial: Planeta
Precio: 990 pesos.
Páginas: 345.
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