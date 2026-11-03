Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026, es la séptima mujer en recibir el galardón

La escritora y periodista española Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945) fue galardonada este martes con el Premio Cervantes 2026 "por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español", señala el fallo del jurado, anunciado por el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun.

Desde que se concedió por primera vez en 1976 al español Jorge Guillén, solo siete mujeres lo han recibido, la última fue la uruguaya Cristina Peri Rossi.

De Fernández Cubas, en Uruguay están disponibles sus libros: El vendedor de sombras/El viaje y Lo que no se ve.

Antes fueron la española María Zambrano (1988), la cubana Dulce María Loynaz (1992), la española Ana María Matute (2010), la mexicana Elena Poniatowska (2013) y las uruguayas Ida Vitale (2018) y Peri Rossi (2021).

Tradicionalmente, el ganador recoge su premio de manos de los reyes de España en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que se celebra el 23 de abril.

El jurado del premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, lo componen miembros de la Real Academia Española, de las academias de habla hispana, el Instituto Cervantes, la conferencia de rectores universitarios de España, federaciones de críticos, de hispanistas y de periodistas, entre otros, además de los dos últimos galardonados, en este caso el mexicano Gonzalo Celorio (2025) y el español Álvaro Pombo (2024).

Cristina Peri Rossi, la anterior mujer en ganar el premio Cervantes. Foto: Archivo. (LLuís Gené/ EFE/ Archivo El País)

El Cervantes premia una trayectoria consolidada de un autor que, "independientemente de su nacionalidad", haya contribuido a "enriquecer el legado literario hispánico".

La tradición desde que se instituyó era que cada año recayera en uno de los dos lados del Atlántico, pero en los últimos años el ritmo ha ido de dos en dos: los españoles Joan Margarit y Francisco Brines (2019 y 2020); la uruguaya Cristina Peri Rossi y el venezolano Rafael Cadenas (2021 y 2022), y los españoles Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo (2023 y 2024).

Con base en Agencia EFE