Una película uruguaya y una serie con producción local, entre las nominadas a los Premios Platino

Un cabo suelto, la nueva película de Daniel Hendler, está nominada a mejor comedia en los Premios Platino que reconocen la producción audiovisual iberoamericana. Se entregan el 9 de mayo en el Caribe mexicano; las nominaciones se conocieron ayer.

Película inaugural del próximo Festival Internacional Cinematográfico del Uruguay y con estreno anunciado para el 9 de abril, Un cabo suelto compite con la argentina Homo argentum, la española La cena y la colombiana Un poeta.

La tercera película como director de Hendler es una comedia sobre un cabo argentino que cruza a Uruguay fugándose de unos enemigos muy peligrosos. Protagonizan Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf y se presentó en los festivales de San Sebastián y Venecia.

La otra mención es como coproductora de la serie Cometierra, nominada a mejor actriz (Yalitza Aparicio) y efectos visuales. Es una producción de Amazon dirigida por Daniel Burman y con participación local de Cimarrón.

La película argentina Belén, la española Los Domingos y la brasileña El agente secreto lideran las nominaciones para los XIII Premios Platino. El listado incluye 30 películas y 19 series de Iberoamérica.

Belén de Dolores Fonzi, y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, encabezan la lista con 11 nominaciones cada una, seguidas por las ocho categorías de El agente secreto que estuvo nominada al Óscar como mejor película.

La lista de las más nominadas, la completa la española Sirât, de Oliver Laxe, con siete candidaturas y que también estuvo nominada en los Oscar.

En el campo de las miniseries o series de televisión lideran la argentina El Eternauta, con 13 nominaciones, y la española Anatomía de un instante, con 12.

Cinco filmes compiten por la principal categoría Mejor película iberoamericana de ficción: Belén, Los Domingos, El agente secreto, Sirât y Aún es de noche en Caracas, una producción de México y Venezuela.

Por la categoría de “Mejor miniserie o teleserie de ficción o documental” compiten Anatomía de un instante, El Eternauta, y las mexicanas Las muertas y Chespirito: sin querer queriendo.

La ceremonia de premiación, que será accesible a través de televisiones de toda América y de la plataforma SmartPlatino TV, será el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, del estado mexicano de Quintana Roo.

Los organizadores destacaron que la representación iberoamericana “es considerablemente mayor a las de ediciones anteriores”, pues los Premios Platino añadieron 12 categorías para reconocer a quienes forman parte de cualquier producción, ya sea delante o detrás de las cámaras.

Por ello, los premios se otorgarán en dos eventos, el primero de ellos el próximo 16 de abril, cuando se revelarán los ganadores de 21 categorías, incluyendo las actuaciones de reparto de series y películas y otras nominaciones técnicas, como música, vestuario, maquillaje, efectos especiales y dirección de sonido y de arte.

