¿Qué hay para hacer en la semana? Gal Gadot en streaming, Luciano Cáceres en El Galpón y más actividades

Los últimos días de agosto llegan junto a una variedad de espectáculos para disfrutar en Montevideo. Del 30 de agosto al 5 de setiembre hay una variedad de actividades para hacer en música, teatro, cine y streaming.

Aquí un repaso por las actividades más destacadas de los próximos días en Montevideo.

La semana empieza llena de películas clásicas

La semana de cine empieza el lunes con clásicos. En el ciclo Cine Arte del Sodre (en el Auditorio Nelly Goitiño) van El silencio de Ingmar Bergman (a las 17.00) y El ángel exterminador de Luis Buñuel (a las 19.00). En Movie Montevideo a las 21.00 se exhibe Terminator 2: juicio final, el clásico de acción con Arnold Schwarzenegger dirigido por James Cameron en conmemoración de los 35 años de su estreno y en Movie Punta Carretas a las 18.50 se exhibe (y con conversatorio después de la película) El bueno, el malo y el feo, el spaghetti western por excelencia con Clint Eastwood dirigido por Sergio Leone.

Mucha música uruguaya para recorrer Montevideo

Buitres continúa con sus shows en el Planetario. Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal.

Hay varios shows de música uruguaya esta semana. Van en orden cronológico. Hoy, a las 20.00 en Sala Camacuá y después de agotar dos funciones en la semana, se presenta Mocchi. Mañana lunes en la sala principal del Auditorio Nacional Adela Reta, Mariano Martínez y Spuntone & Mendaro presentan su proyecto Alquimia a beneficio de la sociedad civil CImientos. El jueves Begoña Benedetti se presenta en Sociedad Urbana Villa Dolores a las 20.30 y a las 21.00 en Centro Cultural Florencio Sánchez se presenta Bolsa de naylon en un paisaje somático. El viernes a las 21.00 en Sala del Museo del Carnaval, Garo presentará canciones de su último disco, Milonga de Quirón, Balta sigue presentando su Ayer me dijiste mañana, esta vez a las 21.00 en Sala Rondeau y Croupier Funk estará en Sociedad Urbana Villa Dolores a las 21.00. El sábado en Sitio, la carpa en Parque Roosevelt, se presenta Buitres, la banda que sigue presentando su último disco, Nido de espinas en formato experiencia inmersiva en el Planetario de Montevideo.

Tres películas de género en el circuito comercial

Los estrenos de cine del circuito comercial no son esta semana de esos que generan gran expectativa, por lo menos en el público general. Allí están Rebelión en la granja la animación sobre texto de George Orwell, dirigida por Andy Serkis (o sea, entre otros, Gollum en El señor de los anillos); la comedia romántica neoyorquina Solo por una noche con Monica Barbaro y Callum Turner (dirigida por el mismo de Con todos menos contigo, Will Gluck). Y como siempre hay una de terror, esta vez Insaciable de Natalie Erika James que, centrada en la obsesión por el cuerpo, parece cerca de Requiem por un sueño.

Gal Gadot, Fito Paez y más novedades para el streaming

Son días con varios estrenos en las plataformas de streaming. El miércoles se estrena en Prime Video, The Runner, thriller que protagoniza Gal Gadot y dirige Kevin Macdonald, responsable de El último rey de Escocia y El mauritano. Ese día, pero a Disney llega la película de Star Wars: The Mandalorian and Grogu con Pedro Pascal.

El jueves se estrena en Disney+ la segunda temporada de Chad Powers que protagoniza Glen Powell, y además llegan a Netflix la segunda temporada de la creación de Guy Ritchie, Los caballeros, y el documental Fito Paez: El mundo cabe en una canción que dirige Matías Gueilburt.

Vuelven Charo López, Luciano Cáceres y más en el teatro

Imagen del espectáculo "This is Michael". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

Esta semana, las tablas tienen novedades todos los días. El martes Diego Mutiuzabal presenta su proyecto escénico-musical, Volver a casa en el Teatro Solís; mientras que el brasileño Lenny Jay y la guitarrista Jennifer Batten llegan para rendir tributo a Michael Jackson con This is Michael en el Sodre. El miércoles Charo López y Paloma Salas llegan al teatro Stella, el jueves comienzan las funciones de la obra Hamelin en El Galpón, y el viernes el argentino Luciano Cáceres trae el unipersonal Paraíso a la sala grande del Galpón. Además, el sábado Laura Falero presenta Todavía humana en sala Zitarrosa.

