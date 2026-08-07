Netflix estrenará un documental sobre Fito Páez: tráiler y fecha de estreno de “El mundo cabe en una canción”

Netflix sigue ampliando su apuesta por los grandes nombres de la música argentina. Después del éxito de la serie El amor después del amor, que repasó los primeros años de la vida y carrera de Fito Páez y se convirtió en uno de los fenómenos de la plataforma en Latinoamérica, el músico rosarino volverá a ser protagonista de una producción original, esta vez con un documental que promete mostrar una faceta mucho más íntima.

El estreno llega, además, en un momento de renovada actividad para el artista. En mayo de este año publicó Shine, un disco concebido tras el período de reposo que debió atravesar luego de sufrir una fractura de costillas. Ese trabajo marcó su regreso creativo después de una pausa obligada y ahora funciona también como parte del contexto desde el que se construye este nuevo retrato audiovisual.

Netflix presentó ahora el tráiler oficial y el póster de Fito Páez: el mundo cabe en una canción, el documental que se estrenará de forma global el próximo 3 de setiembre. La película propone un recorrido en primera persona por la vida y la carrera del músico, con una mirada que pone el foco tanto en su trayectoria artística como en los momentos más personales de su historia.

El documental toma como punto de partida el accidente que sufrió Páez en 2024 y que lo obligó a interrumpir parte de su gira internacional. Esa pausa forzada se convirtió en el disparador para una revisión de su recorrido vital, en la que el artista reflexiona sobre sus vínculos más importantes, los éxitos, las pérdidas, las caídas y las distintas reinvenciones que atravesó a lo largo de más de cuatro décadas de carrera.

Con material de archivo inédito, registros de conciertos y conversaciones personales, la producción busca ofrecer un acceso poco habitual a la intimidad del músico. Según adelantó Netflix, se trata del retrato más cercano y honesto realizado hasta el momento sobre uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Imagen del documental "Fito Paez: El mundo cabe en una canción”. Foto: Cortesía de Netflix.

La dirección está a cargo de Matías Gueilburt, realizador de documentales como El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, Los ladrones: el robo del siglo y Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada. Su amistad con Páez fue uno de los factores que permitió registrar momentos de gran cercanía durante más de un año de seguimiento.

Durante ese período, la cámara acompañó al músico en estudios de grabación, ensayos, giras y conciertos en distintas ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos. El resultado es una película que combina el presente de Fito con un recorrido por su historia personal, incluyendo sus relaciones, amistades, tragedias, excesos, fracasos y consagraciones.

Con este lanzamiento, Netflix continúa consolidando un catálogo de documentales dedicados a figuras de la música argentina. En los últimos meses estrenó Rockstar: DUKI desde el fin del mundo y LALI: La que le gana al tiempo, mientras prepara una nueva producción centrada en la vida y la obra de Gustavo Cerati.

