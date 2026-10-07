Murió Zulema Galperín a los 90 años, la actriz de “Chiquititas” y la "abuela cocainómana" de "Duro de domar"

La actriz argentina Zulema Galperín murió este lunes a los 90 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, institución a la que la intérprete estuvo vinculada durante más de dos décadas.

La artista se destacó por una extensa trayectoria no solo en la televisión sino también en el cine y el teatro, y llegó a convertirse en un rostro reconocido por distintas generaciones. A lo largo de su carrera, participó de algunas de las producciones más recordadas de la televisión argentina, entre ellas Chiquititas, Verdad consecuencia, Gasoleros, Poliladron, Infómanas y Viudas e hijos del rock and roll.

Uno de sus personajes más recordados fue su participación en el segmento “Préstico”, encabezado por Sebastián Presta dentro del programa televisivo Duro de domar, espacio conducido entonces por Roberto Pettinato y en el que interpretó a la “Abuela cocainómana”. Entre el humor y la irreverencia, con ese sketch ganó gran popularidad en la pantalla chica.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices despidió a la intérprete con un comunicado a través de las redes sociales en el que destacó el vínculo que mantuvo con la institución a lo largo de los años. “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento”, destaca el escrito.

Además, la entidad señaló que el vínculo de la actriz con la asociación “se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose (...). La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad”.

Nacida en 1936, Galperín sintió interés por el teatro desde muy joven, aunque recién en la década de los 90 tuvo la oportunidad de dedicarse profesionalmente a la actuación y continuó formándose durante los años siguientes. Desde entonces, desarrolló una carrera que se extendió durante casi tres décadas.

“Se acercó profesionalmente a la actuación después de haber trabajado en tareas administrativas. En 1997 participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, dando lugar a una vocación que sostuvo con su trabajo y con una formación continua en talleres y seminarios”, resalta la entidad.

El recorrido de la actriz incluyó papeles en numerosas películas, entre ellas Puan, Eva Perón, La extorsión, Blindado, Los adoptantes y La estrella roja. En los últimos años, se incorporó a distintas producciones para plataformas de streaming. Entre estos trabajos se encuentran Nada, El tiempo de las moscas, Envidiosa y Gutiérrez is mai neim.

En teatro integró el elenco de Fango negro, de José Gabriel Núñez, dirigida por César Sambataro e interpretada por el grupo Clan-Destino. La pieza se desarrollaba dentro de un colectivo que recorría Buenos Aires y eran los espectadores quienes asumían el papel de los pasajeros. También actuó en Motivos para levantarse por la mañana, de Germán Akis y Raúl Baroni, presentada en el Teatro Arlequino.

La Nación/GDA.