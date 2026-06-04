Murió Chunchuna Villafañe, conductora, actriz de "La historia oficial" y madre de Juana Molina: tenía 92 años

A los 92 años falleció Chunchuna Villafañe, nombre artístico de Elba Villafañe. Fue modelo, actriz y conductora de televisión argentina que se convirtió en una de las figuras más populares de las décadas de 1960 y 1970. Nacida en una familia con raíces en el norte argentino, estudió Arquitectura, aunque no llegó a graduarse por su carrera como modelo. Su bisabuelo, Benjamín Villafañe, fue gobernador de la provincia de Jujuy, mientras que una de sus tías se destacó como artista plástica.

Su elegancia y presencia la transformaron en una de las modelos más cotizadas de la época, protagonizando recordadas campañas publicitarias que la convirtieron en un rostro emblemático de la televisión argentina. Desde hacía más de una década se había alejado de la actuación y la vida pública.

Además de su carrera artística, mantuvo un fuerte compromiso social y político. Colaboró junto al sacerdote Carlos Mugica en la Villa 31 y participó del histórico regreso de Juan Domingo Perón a Argentina en 1972. Durante la última dictadura militar del vecino país, debió exiliarse en Europa junto al cineasta Fernando Pino Solanas.

Primero se instalaron en Madrid y posteriormente en París, donde vivieron buena parte de su exilio. Esa experiencia marcaría su trayectoria artística y personal.

"La historia oficial" con el Oscar a mejor película extranjera. Foto: Archivo.

En el cine construyó una destacada trayectoria que tuvo su punto más alto con la ganadora del Oscar, La historia oficial (1985), donde compartió elenco con Norma Aleandro. y por la que ganó en el festival de cine de Chicago. También participó en cine, teatro y televisión, incluyendo icónicos ciclos como Mujeres asesinas y Tratame bien. Además fue parte de series como Verano del 98 y Verdad consecuencia.

Fue madre de la actriz y cantante Juana Molina y de Inés Molina. En sus últimos años se dedicó a la decoración, la arquitectura y la jardinería, manteniendo un perfil bajo hasta su fallecimiento a los 92 años.

"Queridos amigos: murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", escribió la artista para despedir a su madre.

Con base en La Nación/GDA