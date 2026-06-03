Murió Julieta Denevi a los 48 años, actriz de "Plop!" e hija de Jorge Denevi y Mary Da Cuña

La actriz uruguaya Julieta Denevi falleció a los 48 años. La noticia fue confirmada este martes por su prima, la también artista y última integrante del jurado de Carnaval, Gabriela Barboza, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

"Hoy la tristeza me invade nuevamente. Se fue mi prima Julieta. Nos criamos como hermanas, la vida la llevó a la banquina. Le ayudé mientras se dejó ayudar. Me duelen los recuerdos", escribió Barboza en Facebook.

Hija del reconocido director y actor Jorge Denevi y de la actriz Mary Da Cuña, Denevi desarrolló una extensa carrera artística en teatro, televisión y producción. En los últimos años permanecía alejada de los escenarios mientras atravesaba diversos problemas de salud, entre ellos adicción problemática y cáncer de útero, que enfrentó en 2019.

En los últimos tiempos, según confiaron allegados, la enfermedad había tenido un rebrote.

La publicación de Gabriela Barboza.

Aunque creció en una familia vinculada al espectáculo, durante su juventud imaginó un camino muy distinto. En una entrevista concedida en 2011, confesó que soñaba con convertirse en médica forense. "Me gustaba todo lo relacionado con la medicina menos el hecho de que la gente estuviera viva", decía con el humor ácido que la caracterizaba.

Jorge y Julieta Denevi. Foto: Archivo.

Sin embargo, el arte terminó imponiéndose. Integró la primera generación de las Chin Chin de Cacho Bochinche, participó del exitoso ciclo humorístico Plop! y desarrolló una destacada trayectoria teatral. Debutó sobre las tablas junto a Diego Delgrossi y más adelante trabajó en espectáculos de diversos géneros.

Hay dosis semanal de "Plop!" y en esta ocasión tiene a Julieta Denevi, @emiliadays y un peludo @maxidelacruzok como protagonistas.

Según nuestros cálculos, es del ciclo 1994#RESCATEVHS en #placastvuruguay pic.twitter.com/0xYcD2tg7Z — Placas TV Uruguay (@placastvuruguay) September 7, 2024

En aquella misma entrevista, Denevi habló con una franqueza poco habitual sobre algunos de los desafíos más complejos de su vida en materia de salud mental, en especial por su lucha contra el alcoholismo. Ese proceso quedó reflejado en el unipersonal Humor, tacos altos y labios rojos, una obra profundamente autobiográfica en la que repasaba con ironía y sensibilidad sus experiencias como madre, artista y mujer. "Me río de mí y conmigo", resumía sobre una propuesta que utilizaba el humor como herramienta para hablar de temas difíciles.

Coro de Plop!: Julieta Denevi en el centro, detrás de Diego Delgrossi. /Archivo El Pais

En otra entrevista publicada en 2015, Denevi volvió a exhibir el perfil auténtico que la distinguía. Actriz, modelo, productora y creadora, repasó allí los momentos más importantes de su vida. "La vida no me llevó al arte, el arte me llevó a la vida".

