Estrenos de cine del 29 de octubre: Tres películas con participación uruguaya y una ganadora en Cannes

Además de la nueva versión de una novela de Jane Austen de la que se habla acá, hay más estrenos, incluyendo una ganadora en Cannes y tres películas con participación uruguaya.

Carne, por ejemplo, es casi exclusivamente fernandina e incluye lugares icónicos de Maldonado como escenarios, entre ellos el MACA de Manantiales. Es una película de terror distópico, dirigida por Tomás Marichal Urbán y con un elenco que incluye a Luciano Cáceres, Paula Silva, Rafael Beltrán, Augusto Gordillo, Maite Lanata, Minerva Casero, Néstor Guzzini y Susana Groisman.

Transcurre en un futuro en el que, ante la escasez de carne vacuna, se decide probar con la carne humana.

Cinemateca Uruguaya estrena Diciembre, un documental uruguayo-argentino de Lucas Gallo, en el que participan los créditos locales Fernando Epstein en el montaje y Daniel Yafalian en el sonido. Es una reconstrucción, a partir de material televisivo, de aquel mes en que Argentina estalló en una crisis que incluyó protestas populares, saqueos y cuatro presidentes.

Gallo había hecho algo parecido con la guerra de Malvinas en su anterior 1982.

La hija del cóndor es una coproducción boliviana-peruana-uruguaya dirigida por Álvaro Olmos Torrico, sobre una anciana quechua que va a buscar a su hija a la gran ciudad.

Se estrena, además, Tierra de mi padre, que, por su forma (blanco y negro, formato de la Academia) y por su tiempo y espacio, es cercana a las dos películas anteriores del polaco Paweł Pawlikowski: Ida y Guerra fría. Con Tierra de mi padre, que cuenta el regreso de Thomas Mann, acompañado de su hija Erika, a la Alemania dividida de 1949, Pawlikowski ganó el premio a mejor director (compartido con Los Javis por La bola negra) en el último Festival de Cannes.

Del prestigioso estudio Laika llega Wildwood, la película animada en stop motion más larga de la historia (dura 131 minutos). Costó 100 millones de dólares, hacerla llevó 16 años y fue hecha a mano con 231 marionetas y 132 sets. Sigue a Prue McKeel, quien se adentra en un bosque secreto y prohibido en Portland para rescatar a su hermano bebé de una bandada de cuervos.

