Es una de las películas uruguayas más vistas de los últimos años y ahora se puede ver gratis en YouTube

La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) continúa con su proyecto de difusión del audiovisual nacional a través de YouTube, donde pone a disposición películas, cortos y series uruguayas de forma gratuita. La iniciativa, lanzada en 2024, forma parte de una estrategia de acceso y circulación del cine local con el objetivo de ampliar su alcance y consolidar su vínculo con el público.

El catálogo ya reúne más de 50 títulos, entre los que se destacan documentales como Jorge Batlle. Entre el cielo y el infierno y Hay una puerta ahí; ficciones como 3, El baño del Papa y El viaje hacia el mar; y series como Cine en Uruguay.

En ese marco, el canal de YouTube de ACAU incorporó recientemente una de las películas uruguayas más vistas de los últimos años. Se trata de Los modernos, dirigida por Marcela Matta y Mauro Sarser. Protagonizada por Noelia Campo y el propio Sarser, la película se estrenó en 2016 y logró una destacada repercusión en salas. Según el sitio Cinestrenos, estuvo 11 semanas en cartel y convocó a unos 12 mil espectadores, consolidándose como la producción nacional con mayor permanencia y convocatoria de ese año.

El reconocimiento también se extendió al circuito de premios. En Uruguay, la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay distinguió a Los modernos con los galardones a Mejor actriz (Campo), Premio revelación (Matta y Sarser) y Mejor película (Premio del público).

A nivel internacional, obtuvo el premio a Mejor largometraje de ficción y Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Gibara, además de ser reconocida como Mejor película en el Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona y en el Festival de Cine Latinoamericano de Ecuador.

Noelia Campo en "Los Modernos".

Según se informa en el canal de YouTube de ACAU, Los modernos es una película de drama "sobre los conflictos" de una generación. “Más allá de las circunstancias particulares que atraviesan los personajes de Los modernos, su conflicto es el de toda una generación: la realización personal aparece como una exigencia, mientras que el compromiso afectivo y la paternidad suelen postergarse", se explica.

"Clara y Fausto, una pareja poco convencional, encarnan esa tensión. Ella, profesional y divorciada, con dos hijos; él, un intelectual inmaduro que se apoya en su experiencia. Cuando Clara imagina afianzar el vínculo con un hijo en común, Fausto se rehúsa, dominado por el temor a asumir una adultez que lo desplace del centro de su propio mundo”, se agrega.