El festival de cine que copa de películas un hotel histórico durante todo un fin de semana

El fin de semana, llega la edición número 23 del Festival Internacional “Piriápolis de Película”. Como siempre el cine ocupa el Argentino Hotel donde todas las funciones son gratuitas.

Este año, la programación incluye muestras informativas y competitivas de cortometrajes, además de exhibiciones especiales, estrenos y retrospectivas. Es una buena oportunidad para cruzarse con actores, directores y gente vinculada al cine.

Entre las películas que se exhiben están la brasileña La ecuación de Guilherme Marcondes; Frágil como cristal de Marcos Valenti; Weser, la última película de Fernando Spiner; Mamá está acá con la presencia de sus directoras, Claudia Abend y Adriana Loeff; la mexicana La reina, el buda y Buñuel de Alexander Katzowicz, quien estará en Piriápolis; Cuerpos en tránsito de Victoria Giménez; El infierno está encantador: Gulp, 1985 de Lisandro Carcavallo sobre disco de los Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, entre otras.

Habrá además un homenaje a Carlos Sorín, quien presentará, el sábado desde las 20.30, su Historias mínimas, y otro al animador uruguayo, Walter Tournier quien presentará algunos de sus cortometrajes el sábado a las 19.30. Y una exhibición de Cría cuervos de Carlos Saura, el sábado a las 14.15.

Completan la oferta una charla sobre China Zorrilla, acompañando El último viaje a China con la presencia de su director, Alejandro Maci y Carlos Perciavalle y un homenaje al crítico Jackie Rodríguez Stratta.

Todo está en piriapolisdepelicula.com.uy.

