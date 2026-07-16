Los secretos del creador de los Tatitos: se inaugura una exposición con trabajos del animador Walter Tournier

El animador Walter Tournier, una de las figuras fundamentales de la animación uruguaya, inaugurará hoy a las 19.00 la exposición El tiempo en las manos en el Museo de la UTU Central (Gonzalo Ramírez 1675). La muestra propone un recorrido por más de cinco décadas de trabajo a través de muñecos, maquetas, cámaras y fragmentos de sus películas.

La exposición llega apenas dos días después de que Tournier celebrara su cumpleaños número 82. Mientras tanto, continúa trabajando en Pueblo chico, la película en la que lleva trabajando casi una década. Se trata de un proyecto que ocupa gran parte de su tiempo.

En diálogo con El País, el realizador contó que la iniciativa surgió desde el propio museo de la UTU. “Querían hacer una muestra de las cosas que había hecho. Dije que sí, aunque no tengo tiempo para nada porque estoy haciendo la película”, relató. “Les dije que vinieran a ver lo que había, que eligieran y armaran la muestra. Así fue”, agregó.

El resultado es una exposición que reúne parte del material que logró conservar a lo largo de su prolífica carrera. “Se llevaron algunas cosas de lo poco que tengo, algunas maquetas y muñecos”, comentó.

Walter Tournier y un muñeco de Selkirk. Foto: Archivo.

Quienes visiten El tiempo en las manos podrán encontrarse con personajes, escenografías y elementos originales utilizados en distintas producciones de Tournier, además de la proyección de cortometrajes y fragmentos de sus películas más conocidas, para conocer el proceso detrás de una conocida filmografía.

También forman parte de la muestra las cámaras que usó Tournier cuando trabajó en celuloide. “Se van a ver un par de cámaras que usé cuando todavía trabajaba en 35 milímetros, antes de lo digital”, dijo.

El director reconoció que muchas piezas de sus películas ya no existen, ya sea porque se perdieron con el paso del tiempo o desaparecieron.

Por eso, considera que el material reunido adquiere un valor especial como testimonio de un oficio artesanal que antecedió a las herramientas digitales para la realización de animaciones.

Walter Tournier. Foto: Archivo. [[[[[[[ ]]]

“Es una muestra pequeña, pero es interesante para poder apreciar algunas de las obras”, afirmó. “Hay trabajos de varias décadas, entre películas, cortos y series, y me parece que puede ser interesante para quien quiera ver cómo es el trabajo que he realizado en estos años”.

Con una trayectoria de más de 50 años, Tournier es uno de los referentes del cine de animación en Uruguay. Entre sus creaciones más recordadas se encuentran los Tatitos, los simpáticos personajes que durante años marcaron el comienzo del horario de protección al menor en la televisión uruguaya; también varios cortometrajes animados como En la selva hay mucho por hacer, y la película Selkirk: el verdadero Robinson Crusoe, que consolidó su prestigio dentro y fuera del país.

La exposición, instalada en la Sala de Exposiciones de la UTU, ofrece una oportunidad para acercarse al universo creativo de un pionero del stop motion y descubrir las herramientas, los personajes y los objetos que dieron vida a algunas de las obras más emblemáticas del audiovisual uruguayo.