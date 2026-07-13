Cine gratis en Montevideo: la Sala Zitarrosa presenta un ciclo con cuatro películas uruguayas recientes

La Sala Zitarrosa tiene una nueva edición de Estrenos recientes, un ciclo de cine con entrada libre organizado por la sección Audiovisual de la Intendencia de Montevideo. Todas las fechas serán en la Sala Principal a las 19.30.

La selección consiste en cuatro películas que fueron estrenadas entre 2023 y 2026 y así ofrecer la posibilidad de revisitar títulos.

La primera fecha del ciclo será este martes. Se exhibirá Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno, el documental dirigido por Jorge Fierro y estrenado en 2024. La película sigue la historia de Juan “Chacho” Correa, una persona sin hogar.

El largometraje elegido para el 4 de agosto es Un cabo suelto, de Daniel Hendler, publicada en 2025. La trama es un thriller policial que se desarrolla en la frontera entre Argentina y Uruguay, con todas las diferencias culturales que eso implica.

Imagen de la película "Un cabo suelto". Foto: Archivo.

La tercera fecha será el 11 de agosto y volverá al terreno del documental con Río adentro. Estrenado en 2023, sigue a Lucas, un pescador que se encuentra realizando un fotorreportaje en las orillas del río Uruguay y el río Negro.

Perros, de Gerardo Minutti, será el broche de oro del ciclo el 18 de agosto.

La ficción representó a Uruguay en los últimos Premios Goya y es la ópera prima del director. Con un elenco protagonizado por Nestor Guzzini, aborda los conflictos de un barrio con el manejo y cuidado de los perros domésticos como disparador del conflicto entre dos familias.

La selección reúne obras de realizadores de distintas generaciones y géneros. Mientras Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno y Río adentro se enfocan en historias documentales con fuerte anclaje social y humano, Un cabo suelto y Perros exploran la ficción desde el thriller y el drama, respectivamente.