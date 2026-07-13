Moda y cine se unen en Montevideo: el ciclo que proyecta clásicos para impulsar un desfile de diseño local

Montevideo Under Fashion (MUF) es un movimiento local que pone a la moda en el centro de todos sus proyectos, sea para impulsar diseñadores emergentes o promover movimientos culturales. Hace tres años se propusieron organizar un desfile en distintas partes de la ciudad, con marcas y tiendas que tengan propuestas originales. Ahora, con una tercera edición en mente, organizaron un ciclo de cine de cinco fechas para recaudar fondos.

La primera película del ciclo se proyectó el 3 de julio y fue Las señoritas de Rochefort, de 1967. La segunda fue The Store, un documental de 1983 que se desarrolla en una tienda de la marca Neiman Marcus. Cada fecha es curada por una mujer distinta ligada al mundo de la moda que presentará en cada fecha su elección.

Este viernes será el turno del clásico de Sofía Coppola Lost In Traslation en Estudio Salvador (San Salvador 1673). La elección estuvo a cargo de Rosario San Juan, una estilista y productora de moda referente en Uruguay.

También participan el cineclub Pervanche; Sofía Ortega, dueña del local de ropa Elder; la fotógrafa de moda Majo Casacó; María Antonella y la diseñadora Nati Lizarralde, integrantes de MUF.

Imagen de la película "Todo sobre mi madre". Foto: Difusión.

Las conversaciones son moderadas por las periodistas Federica Bordaberry y Sofía Durand Fernández.

En diálogo con El País, Maria Antonela sostuvo que el criterio de selección de películas consiste en lo representadas que se ven en ellas cada una de las curadoras, sea por la historia, la estética y cualidades visuales, experiencias laborales o formas de vivir la moda.

En las próximas fechas proyectarán Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar en Estudio San Salvador y Charade en Capicúa. El viernes 31 habrá un brindis en el mismo bar.

El costo del ticket anticipado es de 300 pesos y se puede obtener en el link fijado en el perfil de Instagram @montevideounderfashion. También se puede obtener la entrada en puerta a 350 pesos.